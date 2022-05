Cruzime la Blăgești! Câini mutilați, descoperiți de polițiști în urma unei percheziții domiciliare

Un bărbat din comuna Blăgești, județul Bacău, s-a trezit cu Poliția Animalelor pe cap, după ce a cupat urechile a nouă câini. Cuparea (tăierea) urechilor, la fel ca a cozilor, este considerată mutilare și este pedepsită de Codul Penal. Trauma survenită poate afecta caracterul câinelui pentru totdeauna.

Fotografie ilustrativă. Cupatul urechilor la câini, o faptă ilegală. FOTO Victor Vuk

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău, împreună cu cei ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, polițiști de investigații criminale și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară pe raza comunei Blăgești.

Cu această ocazie, la domiciliul unui bărbat 46 de ani au fost identificate 12 exemplare canine, 9 dintre acestea având urechile cupate.

Polițiștii efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de intervenţii chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor, faptă prevăzută și pedepsită de Legea 205/2004 privind protecția animalelor.

Legea pedepsește cruzimea față de animale

Conform unui site despre animale, din diverse considerente, câinii aparținând anumitor rase, în decursul timpului, au fost supuși operațiilor chirurgicale de cupare a urechilor și tăiere a cozii. Până nu demult, și în țara noastră s-a practicat această intervenție chirugicală pe scară largă, în special pentru a atinge un standard de rasă.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor atrag atenția tuturor deținătorilor de animale, cu privire la faptul că la data de 16.05.2022 a fost publicată în monitorul oficial al României Partea I, nr. 484 din 16.05.2022, Legea 138 din 13.05.2022, pentru modificarea Legii 205/2004 privind protecția animalelor, fiind înăsprite pedepsele pentru infracțiunile prevăzute de această lege specială, după cum urmează:

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

a) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților;

b) despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viață în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înțărcare;

c) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:

a) folosirea animalelor sălbatice aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare;

b) folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situații decât pentru imobilizarea acestora;

c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

d) rănirea cu intenție a animalelor.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani:

a) uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;

b) schingiuirea animalelor;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) zoofilia.