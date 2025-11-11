Date IPJ Bacău: 6 pietoni și-au pierdut viața, iar alți 10 au fost grav răniți pe șoselele din județ în 2025. Polițiștii trag un semnal de alarmă privind siguranța rutieră

În perioada 3 – 9 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Bacău, împreună cu cei din cadrul structurilor rutiere din județ, sub coordonarea Direcției Rutiere a IGPR, au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor de circulație în care sunt implicați pietonii.

Potrivit statisticilor Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, în primele zece luni ale anului 2025 s-au înregistrat 64 de accidente rutiere cu pietoni, soldate cu 6 persoane decedate, 10 rănite grav și 50 rănite ușor. Datele îi determină pe polițiști să continue campaniile de conștientizare privind riscurile la care se expun pietonii atunci când nu respectă regulile de circulație.

Pe durata acțiunilor preventive, polițiștii au purtat discuții interactive cu pietonii, explicându-le consecințele tragice ale traversărilor neregulamentare sau ale deplasării pe partea carosabilă. În total, peste 600 de persoane au fost legitimate, iar aproximativ 500 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate — dintre care 417 au fost avertismente.

Acțiune specială pentru prevenire accidentelor produse pe fondul consumului de alcool

În noaptea de 8 spre 9 noiembrie, între orele 18:00 – 04:00, polițiștii rutieri au organizat o acțiune specială pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul consumului de alcool sau substanțe interzise la volan.

Au fost efectuate peste 300 de testări, 400 de persoane legitimate și 350 de autovehicule controlate. În urma verificărilor, au fost constatate trei infracțiuni flagrante, dintre care două pentru conducerea sub influența alcoolului și una pentru refuzul recoltării de probe biologice.

Reprezentanții IPJ Bacău reamintesc tuturor participanților la trafic — pietoni sau conducători auto — că respectarea regulilor de circulație rămâne cea mai sigură cale pentru a evita tragediile de pe drumurile publice.