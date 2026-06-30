Datorii uriașe, de peste 83 milioane de euro, acumulate de Interagroaliment deținută de Grup Șerban Holding

Principala firmă a Grupului Șerban Holding – Interagroaliment – a acumulat datorii de peste 83 milioane de euro (aproximativ 433 milioane lei), scrie Economica.net.

Interagroaliment, cu activități în producția agricolă, care a intrat în insolvență în aprilie 2026, ar fi acumulat datorii în valoare totală de 460,1 milioane de lei, din care 433,1 milioane de lei reprezintă creanțele acceptate, potrivit tabelului preliminar al creanțelor societății.

Din aceasta sumă, compania are de returnat 9,1 milioane de lei către ANAF, iar către instituțiile financiar bancare datoriile se cifrează la 129,5 milioane de lei către BRD, 129,2 milioane de lei la Banca Transilvania, 100,9 milioane de lei către Raiffeisen Bank, 11,3 milioane de lei către BCR Leasing IFN, 4,3 milioane de lei către Raiffeisen Leasing IFN, alte 2,6 milioane de lei către Unicredit Leasing Corporation IFN și 670,6 mii lei către BRD Sogealese IFN.

De asemenea, compania are datorii și către alte firme din grup. Este vorba despre Ferma Avicolă Șerban cu datorii acceptate de 17,7 milioane de lei și Luma Land, societate aflată în insolvență față de care există creanțe în valoare de 4,4 milioane de lei.

Creanțele salariale sunt în valoare de 29,2 mii de lei.

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