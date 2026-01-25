De adăugat la materialul cu ajutorul primit de George de la o firmă privată, prin intermediul Ziarului de Bacău

Titluri: Moș Crăciun a poposit și în acest an la copilul greu încercat de soartă din Tîrgu Ocna

George Bulgaru Restaș, copilul de 7 ani din Tîrgu Ocna, care a suferit grave arsuri de pe urma incendiului de acum 5 ani și care și-a pierdut în această vară și frățiorul și străbunica, nu a fost uitat nici de această dată de Moș Crăciun. Mantia roșie și lungă a moșului, a fost îmbrăcată de Vasile Melian, pensionarul din Bacău, care i-a oferit un prețios cadou și cu ocazia Crăciunului din acest an. Este vorba de suma de 500 de lei, pe care domnul Melian a trimis-o prin intermediul Ziarului de Bacău acum, în ajunul Crăciunului, micuțului George. Anul trecut, același domn îi făcuse cadou lui George, suma de 1.000 de lei, pentru ca acesta să poată ajunge la București, în vederea efectuării primei operații estetice de refacere a mîinilor afectate de arsuri. Tot atunci, ca urmare a mediatizării cazului, George împreună cu frățiorul și străbunica lor, au fost invitați în emisiunea „Dăruiești și cîștigi” prezentată de Cristian Tabără și difuzată de Pro Tv, unde au primit suma de 3.000 de euro din partea unei firme private. Din păcate, o mare parte din bani au fost folosiți pentru înmormîntarea lui Leonard, fratele lui George, iar apoi a străbunicii, care de supărare a murit și ea, la scurt timp. „în numele lui George, îi mulțumesc din tot sufletul domnului Melian, care nu l-a uitat pe acest copilaș care a suferit în ultimii ani cît alții într-o viață și, îi dorim cu ocazia sfintelor sărbători, multă sănătate și viață lungă”, a spus Cristina Crăciun, mătușa care l-a luat în îngrijire pe George, alături de ceilalți trei copii pe care îi mai are adoptați. Mama lui George, aflată la muncă în Italia, nu a vrut să vină nici măcar la înmormîntarea frățiorului acestuia găsit spînzurat în curtea casei, iar tatăl copiilor este și el plecat tot la muncă, în Franța. „Viața de pînă acum a lui George, a fost o continuă dramă și tocmai de aceea, vreau să fac un apel prin intermediul acestui ziar, tuturor celor care îi pot oferi sprijinul financiar acestui copil pentru operațiile necesare, astfel încît anul viitor să poată începe și el școala”, a spus și Vasile Melian, omul care prin gestul său de anul trecut, i-a determinat pe organizatorii Galei Premiilor Comunității Băcăuane, să-i acorde în premieră, un premiu special.

