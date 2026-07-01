Ziarul de Bacău

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De la 1 iulie 2026, crește valoarea punctului-amendă. Vezi care sunt noile sancțiuni pentru abaterile rutiere

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Începând cu 1 iulie 2026, valoarea punctului-amendă se modifică, fiind stabilită la 216,25 lei, potrivit noilor prevederi aplicabile în domeniul circulației rutiere.

Astfel, cuantumul amenzilor contravenționale va fi următorul:

  • Clasa I (2-3 puncte-amendă): între 432,50 lei și 648,75 lei;
  • Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): între 865 lei și 1.081,25 lei;
  • Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): între 1.297,50 lei și 1.730 lei;
  • Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): între 1.946,25 lei și 4.325 lei;
  • Clasa a V-a (21-100 puncte-amendă, aplicabilă persoanelor juridice): între 4.541,25 lei și 21.625 lei.

Autoritățile reamintesc că respectarea regulilor de circulație reprezintă cea mai eficientă modalitate de a evita sancțiunile și de a contribui la creșterea siguranței rutiere.

Șoferii sunt îndemnați să conducă responsabil și să respecte legislația în vigoare.

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