De la hrănirea porumbeilor, până la gunoaiele din propria curte. Amenzi usturătoare pregătite de Primărie, care schimbă 9 hotărâri ale Consiliului Local

Primăria Bacău pregătește una dintre cele mai ample modificări ale regulamentelor locale din ultimii ani. Într-un proiect aflat în dezbatere publică sunt schimbate nu mai puțin de nouă hotărâri ale Consiliului Local, iar amenzile cresc în multe situații până la limita maximă permisă de lege, de 5.000 de lei. Pe lângă majorarea sancțiunilor, administrația introduce și contravenții noi, care îi vor viza atât pe cetățeni, cât și pe firme, taximetriști sau proprietarii de terenuri.

Hrănirea animalelor și porumbeilor, vizată de noile reguli

Una dintre cele mai interesante modificări propuse se referă la hrănirea animalelor fără stăpân și a păsărilor pe domeniul public. Proiectul prevede că această activitate va fi interzisă în locurile în care produce murdărie, disconfort sau riscuri pentru sănătatea publică. Hrănirea va fi permisă doar în spațiile autorizate de autorități.

În același regulament apare și obligația proprietarilor de a preveni formarea acumulărilor de apă stătătoare ori ape reziduale care pot deveni focare de infecție sau pot crea disconfort în vecinătate.

Gunoaiele, mobilierul abandonat și containerele de deșeuri

Municipalitatea propune sancțiuni și pentru persoanele care depozitează saci cu gunoi, deșeuri voluminoase sau alte resturi lângă coșurile stradale ori pe domeniul public.

În plus, vor putea fi amendați cei care abandonează mobilier, remorci, rulote, tonete, cuști sau alte bunuri pe domeniul public, în afara locurilor aprobate.

O altă prevedere nouă îi vizează pe cei care intervin asupra containerelor de colectare a deșeurilor și folosesc chei sau alte dispozitive pentru a le deschide fără autorizare.

Obligații mai stricte pentru proprietarii de terenuri

Proiectul introduce și obligații suplimentare pentru proprietari. Aceștia vor trebui să întrețină arborii, arbuștii și gardurile vii astfel încât să nu afecteze circulația pietonală, traficul rutier sau siguranța persoanelor.

De asemenea, păstrarea deșeurilor în locuințe, curți, grădini sau anexe gospodărești în condiții care produc mirosuri, disconfort ori riscuri sanitare pentru vecini va putea fi sancționată.

Amenzi mai mari pentru firme, taximetriști și șoferi

Modificările nu îi vizează doar pe cetățeni. Firmele din construcții care murdăresc drumurile publice sau nu respectă obligațiile prevăzute de regulament vor putea primi amenzi de până la 5.000 de lei. În anumite situații, dacă șoferul nu poate fi identificat, răspunderea contravențională va reveni proprietarului autovehiculului.

Și regulamentul taximetriei este modificat substanțial. Sunt majorate sancțiunile pentru refuzul curselor, lipsa bonului fiscal, comportamentul necorespunzător față de clienți, lipsa autorizațiilor sau refuzul controlului, iar în cazurile grave amenzile pot ajunge până la 5.000 de lei.

Totodată, cresc și unele sancțiuni prevăzute în regulamentul parcărilor publice cu plată, unde anumite amenzi urcă de la 300-1.000 de lei la 500-1.500 de lei.

Primăria invocă peste 24.000 de sancțiuni aplicate într-un an

În documentele care însoțesc proiectul, Poliția Locală arată că a aplicat 24.350 de sancțiuni, în valoare totală de aproape 13,8 milioane de lei. În plus, pentru încălcarea regulamentului parcărilor cu plată au fost întocmite peste 10.500 de procese-verbale, cu amenzi care însumează peste 3,5 milioane de lei. Administrația locală susține că aceste date justifică înăsprirea regimului contravențional și majorarea cuantumului amenzilor.

Proiectul se află în prezent în dezbatere publică și urmează să fie supus votului Consiliului Local. Dacă va fi aprobat, Bacăul va avea unul dintre cele mai dure regimuri de sancțiuni stabilite prin hotărâri locale.