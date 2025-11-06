De la licitații netransparente, la plăți duble: ce a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Județean de Urgență Bacău

Curtea de Conturi a efectuat, în prima parte a acestui an, un audit de conformitate privind achizițiile publice realizate de Spitalul Județean de Urgență Bacău în perioada 2022-2024. Raportul final, dat publicității săptămânile trecute, semnalează mai multe nereguli în derularea procedurilor de achiziție, în gestiunea contractelor și în funcționarea controlului intern managerial.

Deficiențe în planificarea și derularea achizițiilor publice

Una dintre principalele constatări se referă la modul în care a fost elaborat programul anual al achizițiilor publice. Auditorii notează că, în proporție de 99%, referatele de necesitate nu conțin valoarea estimată a achiziției și nici specificațiile tehnice minime, iar în unele cazuri aceste documente lipsesc complet. Planul de achiziții nu a fost întotdeauna actualizat în funcție de bugetul aprobat, ceea ce a făcut dificilă monitorizarea și prioritizarea cheltuielilor spitalului. Curtea apreciază că lipsa de coordonare între secțiile spitalului a condus la un proces neuniform de planificare.

Raportul detaliază o serie de neconformități legate de contractele pentru servicii medicale și sociale. Spitalul nu dispune de o procedură internă proprie pentru atribuirea acestor contracte și nici de un registru unic care să reflecte situația completă a acestora. Auditorii au identificat plăți efectuate fără documente justificative complete, facturi dublate sau achitate în copie, precum și lipsa unor acte adiționale la contracte expirate, deși s-au efectuat plăți ulterioare. În unele cazuri, rapoartele de activitate anexate facturilor nu erau confirmate de beneficiarul serviciului, iar polițele de asigurare Malpraxis ale personalului medical nu acopereau întreaga perioadă contractuală plătită.

Proceduri de achiziție aplicate necorespunzător

Curtea de Conturi a mai semnalat cazuri în care spitalul a apelat la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, justificând situații de urgență care nu îndeplineau condițiile legale. Este vorba despre contracte pentru servicii de colectare a deșeurilor medicale și pentru achiziția de lenjerie spitalicească, ambele atribuite fără respectarea principiilor de transparență și tratament egal între operatori economici. În opinia auditorilor Camerei de Conturi Bacău, aceste servicii erau previzibile, iar aplicarea procedurii de urgență nu era justificată.

O altă categorie de nereguli privește fragmentarea unor contracte similare pentru a evita pragul de 50.000 de lei, care impune avizarea în Consiliul de Administrație. Două achiziții pentru servicii de mentenanță și alte două pentru securitate cibernetică, în valoare totală de 188.000 de lei, au fost derulate în acest mod. În plus, Curtea de Conturi a constatat că spitalul nu publică sau publică foarte târziu documentele constatatoare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), ceea ce afectează transparența atribuirii contractelor publice.

Slăbiciuni în controlul intern și în managementul guvernanței

La nivel organizațional, auditorii au identificat vulnerabilități semnificative în sistemul de control intern și în guvernanța instituțională. Procedurile interne privind achizițiile publice nu au fost actualizate odată cu modificările legislative, iar controlul financiar preventiv propriu nu a fost exercitat în toate cazurile.

Spitalul nu dispune de un registru unic al contractelor, de un responsabil desemnat pentru monitorizarea acestora și nici de mecanisme de delegare clară a atribuțiilor între compartimente, potrivit auditorilor. De asemenea, s-au remarcat neconcordanțe între bazele de date informatice, unele operațiuni fiind efectuate manual, fapt care sporește riscul de erori și ineficiență administrativă.

Curtea de Conturi a formulat recomandări pentru revizuirea procedurilor interne, actualizarea fișelor de post, instituirea unui registru unic de contracte, asigurarea transparenței în SEAP și instruirea personalului privind aplicarea legislației din domeniul achizițiilor publice. Conducerea spitalului a transmis că va implementa măsurile corective până la data de 31 decembrie 2025.