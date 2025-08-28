De la rețele edilitare la vânzări de terenuri și locuințe. Ce hotărâri are de luat Consiliul Local Bacău în ședința de astăzi

Consiliul Local al municipiului Bacău se întrunește astăzi, la Centrul de Afaceri și Expoziții, începând cu ora 9:00, într-o ședință ordinară care are 39 de puncte pe ordinea de zi. Aleșii locali vor discuta, printre altele, proiecte privind investiții în rețele edilitare, declararea unor terenuri ca bunuri publice, închirieri și vânzări de locuințe, finanțări pentru activități sportive, precum și plata unor cotizațiilor către asociații de dezvoltare.

Pe agenda ședinței se regăsesc și proiecte legate de parteneriate culturale și sociale, dar și mai multe contestații sau plângeri prealabile ce urmează să fie respinse.

Rezumatul proiectelor ședinței ordinare din 28 august

1 și 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din 31 iulie și 14 august 2025.

3. Aprobarea, de principiu, a proiectului de canalizare pe strada Chimiei, între intersecția cu strada Înfrățirii și podul peste Bistrița spre Ruși-Ciutea. Lucrarea urmărește rezolvarea problemelor de acumulare a apei și modernizarea infrastructurii edilitare.

4. Acordarea unui drept de trecere gratuit pentru Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) pentru a permite reamplasarea și extinderea rețelei publice de canalizare pe Calea Moinești. Investiția este necesară pentru a preveni avariile la infrastructura existentă.

5. Respingerea cererii operatorului depozitului de deșeuri, Eco Sud SA, de modificare a tarifelor. Compania a solicitat majorarea tarifelor în baza contractului de delegare a serviciului public, însă administrația locală propune respingerea cererii, menținând costurile actuale pentru cetățeni.

6. Asocierea cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului pentru organizarea, pe 2 septembrie 2025, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși”.

7. Aprobarea listei proiectelor sportive care vor fi finanțate în 2025 în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului. Aceasta include trei proiecte, astfel:

– 350.000 lei către CS Aerostar pentru proiectul „Educație prin sport – investiție în noua generație de fotbaliști”;

– 185.000 lei către CS Știința pentru proiectul „Susținerea echipei de volei feminin pentru participarea în campionatul național 2025-2026”;

– 100.000 lei către Sport Club Municipal (SCM) pentru proiectul „Municipiul Bacău, motorul sportului individual de înaltă performanță”.

8. Prelungirea concesiunii pentru Deep Euroconta SRL. Firma a solicitat extinderea contractului de concesiune nr. 68621/06.02.2020, iar proiectul prevede aprobarea acestei cereri, pentru a permite continuarea activității pe terenul concesionat pe str. Neagoe Vodă, nr. 2.

9. Trecerea unui teren în domeniul public al Județului Bacău, situat în proximitatea gropii de gunoi, pentru integrarea în proiectele de management al deșeurilor derulate cu finanțare europeană.

10. Completarea contractului de delegare a serviciului de termoficare prin includerea unor bunuri și echipamente necesare accesării schemelor de finanțare pentru investiții în energie regenerabilă.

11. Acordarea unui drept de servitute pentru Blue Maps Project pentru acces auto și pietonal pentru o suprafață de 4 mp, situată la Calea Republicii 88, pentru a putea asigura accesul la imobilul propriu.

12. Încheierea unui protocol de colaborare cu Aurora Retail Park Red SRL pentru supralărgirea străzii Narciselor, realizarea de spații verzi și alei pietonale în zona comercială. Investiția are rolul de a fluidiza traficul și de a integra complexul în infrastructura publică.

13 și 14. Vânzarea a două terenuri aferente spațiilor comerciale: 17,25 mp în Piața Centrală (Fidolo Com SRL), respectiv 23 de mp pe str. Aprodu Purice nr. 7 (Lupu Magdalena).

15 și 16. Vânzarea a două locuințe ANL din străzile Narciselor și Bucegi către titularii de contract: Mălinescu Constantin Florinel și Șelaru Maria Magdalena.

17 și 18. Vânzarea a două locuințe sociale din străzile Călugăreni 20, respectiv Aviatori 11, către chiriașii actuali: Pătru Mariana, respectiv Cristofan Maria.

19 și 20. Aprobarea cotizațiilor către Asociația Municipiilor din România (190.000 lei) și către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău (750.000 lei).

21. Modificarea HCL 109/2025 privind comisiile de evaluare a proiectelor sportive, ca urmare a demisiei consilierului local Ionel Condurat (Partidul Verde) din comisia de soluționare a contestațiilor

22. Aprobarea unui parteneriat între Direcția de Asistență Socială și Crucea Roșie – Filiala Bacău pentru proiectul „Îngrijire la domiciliu și sprijin pentru socializare – servicii integrate pentru persoanele vârstnice”, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. Valorea proiectului se ridică la aproape 5 milioane de lei.

23. Atestarea a 13 administratori de condominii, care au obținut certificate de calificare pentru desfășurarea activității de administrator de blocuri.

24. Repartizarea efectivă a 10 locuințe sociale și din fondul locativ de stat.

25. Declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea în domeniul public: 1053 de mp în intersecția străzilor 9 Mai și Lucrețiu Pătrășcanu, respectiv 4 terenuri din Calea Moldovei pentru viitorul coridor nemotorizat Centru-Gherăiești-Lilieci. De asemenea, sunt introduse în domeniul public insulele ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

26. Darea în administrare către Căminul pentru persoane vârstnice a unor bunuri din Aleea Ghioceilor nr. 2 în vederea desfășurării activităților privind asistența socială.

27. Închirierea a două terenuri de câte 50 mp, situate în incinta Pieței de Gross de pe Calea Moldovei 76, pentru amplasarea unor rulote fast-food.

28. Aprobarea unei licitații pentru închirierea a cinci terenuri în diverse zone din oraș, destinate amplasării unor lockere de colete marca „Easybox”.

29. Modificarea datelor de identificare ale unor imobile din inventarul domeniului privat. De asemenea, se introduc direct în domeniul privat 6 suprafețe pentru „curți-construcții” de diverse dimensiuni: Bradului 50, Erou Ciprian Pintea 25, și 4 terenuri pe Ioniță Sandu Sturza 27.

30. Aprobarea unei metodologii de evaluare a nevoilor sociale ale vârstnicilor.Astfel, vor fi înființate două registre ce urmează să fie actualizate periodic: registrul persoanelor vârstnice aflate la risc, respectiv cu nevoi de îngrijire de lungă durată.

31. Aprobarea dreptului de uz și servitute pentru Delgaz Grid SA. Societatea primește drepturi asupra unor terenuri din municipiu, pentru a putea realiza lucrări la rețelele de utilități.

32. Respingerea plângerii prealabile prin care SC KAM SRL a solicitat anularea HCL 141/2025 prin care a fost stabilită gestiunea transportului public local și metropolitan.

33. Respingerea plângerii prealabile prin care Gal Viorica și Ambroze solicită anularea HCL 261/2025 prin care anumite terenuri au fost declarate bunuri publice în str. Aprodu Purice nr. 14.

34. Alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie și octombrie 2025.

35. Diverse.

36A. Completarea HCL nr. 25/31.01.2024 privind efectuarea serviciului public de transport local prin curse regulate dedicate elevilor pe raza municipiului Bacău, prin introducerea a trei noi curse pentru elevi:

– Cora – Seminarul Catolic ”Sfântul Iosif” Bacău (7:30)

– Autogară – Seminarul Catolic ”Sfântul Iosif” Bacău (7:40)

– Seminarul Catolic ”Sfântul Iosif” Bacău – Autogară (două curse la ora 14:00)

37B. Acordarea unui drept de trecere către Colegiul Național Vasile Alecsandri pentru amplasarea unor instalații electrice.

38C. Acordarea unui drept de servitute către Cybernet Autocenter SRL pentru amplasarea rețelei electrice subterane LES 20kV – subtraversare forată a DN15, în vederea racordării imobilului situat în Calea Moldovei nr .239.

39D. Modificarea HCL 34/2023 privind depunerea proiectului Campusului integrat pentru învățământ dual, astfel încât valoarea actualizată a proiectului a devenit 151 de milioane de lei (din care 29 de milioane este neeligibilă). De asemenea, a fost actualizată componența consorțiului ca urmare a introducerii în proiect a Liceului Tehnologic Dumitru Mangeron.