Deputatul Cristian Ichim: „O infrastructură modernă nu înseamnă doar drumuri bune și sigure, ci și un factor esențial pentru dezvoltarea comerțului și a turismului”

Deputatul Cristian Ichim (USR Bacău) a participat, la Brașov, la o conferință pe tema viitorului Europei. Cu această ocazie, parlamentarul băcăuan a subliniat importanța infrastructurii.

„Infrastructura este un pion esențial în dezvoltarea economiei, iar actualul context dificil ne obligă să venim cu soluții rapide și ferme în mai multe domenii”, a notat, pe Facebook, deputatul Ichim.

O infrastructură modernă nu înseamnă doar drumuri bune și sigure, ci și un factor esențial pentru dezvoltarea comerțului și a turismului, potrivit parlamentarului USR Bacău.

Întotdeauna am considerat că cele mai bune soluții se desprind în urma discuțiilor deschise și oneste.

Prin urmare, mă bucur că am putut lua parte la o dezbatere, organizată astăzi la Brașov, sub egida Conferinței privind viitorul Europei, alături de mai mulți colegi, în care am discutat despre cum putem dezvolta ecoturismul durabil în zonele montane românești, în contextul redresării post-pandemice.

În cadrul intervenției mele, am subliniat rolul important al infrastructurii în dezvoltarea ecoturismului și despre cum putem atrage investitori, care sunt cheia dezvoltării locale prin locurile de muncă pe care le creează.

Am punctat, totodată, și întârzierile pe care le vedem în ceea ce privește conectarea regiunilor pentru că diverse proiecte de autostrăzi sunt blocate de când noul ministru al Transporturilor de la PSD a preluat portofoliul. Incompetența ne costă și vedem asta în fiecare zi.

În același timp, am subliniat că avem nevoie să vedem din partea guvernanților o implicare mai vizibilă în ceea ce privește sprijinul oferit Horeca.

Primul pas în această direcție, mai ales după haosul din ultimii doi ani, ar trebui să fie predictibilitatea măsurilor.

În final, am evidențiat că parteneriatele încheiate între autoritățile locale și investitorii privați pot crea premisele unei dezvoltări sănătoase a ecoturismului durabil.

– deputatul Cristian Ichim, USR Bacău