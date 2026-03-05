VIDEO: Deputatul Fechet acuză Primăria că amână revenirea la bonificația de 10%, pe baza unor sesizări fictive. „O bătaie de joc!”

Conducerea PNL Bacău acuză administrația Viziteu că face tot posibilul pentru ca proiectul liberal de revenire la bonificația de 10% să nu ajungă pe masa Consiliului Local. Potrivit liberalilor, dezbaterea publică programată pe 3 martie a fost amânată până la finalul lunii, când oricum e prea târziu.

Captură Facebook: Ilie Bârzu, Răzvan Andrieș, Liviu Miroșeanu, dep. Mircea Fechet, președinte PNL Bacău, Violeta Hazaparu și Cosmin Iancu

Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, a susținut, marți, o conferință de presă, alături de aleșii liberali, în care a acuzat alianța din jurul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu că face tot posibilul să nu se revină la bonificația de 10%.

„Alianța USR-AUR, condusă de primarul Viziteu, a ales să blocheze orice inițiativă, indiferent că e bună sau proastă, chiar dacă astfel de inițiative ar ajuta băcăuanii și ar mai lua presiunea de pe persoanele greu încercate. Consilierii PNL au depus 2 proiecte de hotărâri de consiliu local, dintre care unul pentru revenirea la bonificația de 10% pentru plata anticipată”, a relatat Fechet.

Potrivit parlamentarului băcăuan, încă nu este târziu ca acest proiect să fie pus pe ordinea de zi a Consiliului Local și să fie votat, dacă se dorește. „Din nefericire, deși noi am depus inițiativa cu suficient timp înainte, pe 13 ianuarie, ea nici până azi nu a ajuns pe ordinea de zi a CL. Ne-au tot plimbat, au cerut hârtii suplimentare, apoi ne-au propus data de 3 martie pentru dezbaterea publică, ceea ce ar fi lăsat șansa băcăuanilor să achite măcar în martie taxe și impozite cu bonificație de 10%. După aceea, au mutat dezbaterea pe data de 23, apoi pe 27 martie. Mi se pare o bătaie de joc, pentru că și dacă acest proiect ar ajunge să fie adoptat, ar rămâne fără obiect, pentru că bonificația se acordă, conform legii până la 31 martie”, a mai spus liderul liberal.

„E halucinant că toată această amânare se bazează pe niște falsuri în înscrisuri. Procedura transparenței a fost viciată: au fost trimise sesizări cu noaptea în cap, zeci de amendamente identice, trimise între 6:00 și 6:10, cu numere de telefon dubioase, în numele unor persoane care fie nu există, fie nu locuiesc în municipiul Bacău. Cu alte cuvinte, cineva a furat identitatea unor persoane și s-a jucat de-a transparența și dezbaterea publică.

Este o insultă la adresa băcăuanilor, torpilați cu impozite și taxe mărite și cu vina aruncată pe Guvernul Bolojan. Însă niciodată, Guvernul Bolojan nu a spus că trebuie să elimini bonificația de 10%, la fel cum niciodată nu a spus că trebuie o cotă adițională de 50% la impozitul auto. Consilierii PNL au depus un proiect și pentru această cotă, pentru că Guvernul a lăsat 15 zile timp consiliilor locale să revină asupra acesteia. Dar constatăm că primarul Viziteu propune o dată a dezbaterii care ne scoate mult din această „fereastră” de 15 zile.

Falsul în înscrisuri va fi semnalat instituțiilor abilitate.

Hazaparu: Cine are interesul ca băcăuanii să nu beneficieze de această bonificație?

Potrivit reprezentanților PNL, conducerea Primăriei s-a folosit de un pretext inedit, pentru a amâna dezbaterea publică de pe 3 martie. „Este vorba despre 70-80 de oameni din cauza cărora administrația Viziteu a decis că dezbaterea nu trebuie să aibă loc pe 3 martie”, a precizat Mircea Fechet.

Afirmațiile liderului PNL au fost completate de Violeta Hazaparu, consilier local. Ea a verificat personal reclamațiile „numeroase” invocate de administrație pentru amânarea dezbaterii.

„Am aici, 70 de sesizări false, fabricate, dintre care 63 sunt trimise de la aceeași adresă de e-mail. Numerele de telefon indicate în sesizări sunt și ele inventate, de tipul 0234.000.000. Cele mai multe numere nu sunt valide. La unele s-a răspuns: de exemplu, unde era indicată o doamnă de pe strada Florilor, a răspuns un domn din Oradea. Mi-au mai răspuns o doamnă din Mureș și un domn din București. Toate cele 70 de sesizări au fost fabricate între 6 și 9 dimineața. Întrebarea este cine are interesul ca băcăuanii să nu beneficieze de această bonificație?”, a declarat Violeta Hazaparu.

Alte declarații făcute de reprezentanții PNL Bacău în conferința de presă, în înregistrarea video:

După conferința de presă, PNL Bacău a transmis un comunicat de presă, pe care în prezentăm mai jos:

PNL Bacău: «Regimul Viziteu – USR – AUR blochează măsurile pentru reducerea taxelor și impozitelor locale, îndatorează băcăuanii și guvernează prin falsuri, cu semnătura primarului»

Liberalii băcăuani sesizează instituțiile competente după ce „monstruoasa coaliție de guvernare locală USR – AUR”, pe care o acuză că îi torpilează pe locuitorii municipiului Bacău cu taxe și impozite uriașe, stabilite din proprie inițiativă, a blocat prin falsuri grosolane propunerile PNL care reduc povara de pe umerii contribuabililor.

Reprezentanții PNL Bacău au explicat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că proiectele de hotărâre menite să reducă presiunea fiscală asupra băcăuanilor sunt tergiversate sau blocate de majoritatea USR – AUR din Consiliul Local, în timp ce administrația locală ia decizii care împovărează suplimentar bugetul orașului pentru zeci de ani.

Administrația condusă de primarul Lucian Daniel Stanciu – Viziteu a ales să amâne dezbaterea proiectelor inițiate de PNL prin reluarea procedurilor administrative, deși inițiativele au parcurs deja etapele prevăzute de lege privind transparența decizională. Cele două proiecte de hotărâre de Consiliu Local prin care consilierii locali ai PNL Bacău au venit în sprijinul contribuabililor vizează revenirea la bonificația de 10% pentru plata anticipată a impozitelor și taxelor locale până la 31 martie 2026, inclusiv pentru taxa de salubrizare, precum și eliminarea cotei adiționale de 50% aplicate impozitului pe mijloacele de transport.

În cadrul conferinței de presă, liberalii băcăuani au anunțat că vor sesiza instituțiile abilitate, după ce au semnalat existența unor sesizări înregistrate în procedura de transparență care ridică serioase semne de întrebare privind autenticitatea acestora, fiind identificate situații în care datele de contact sau identitatea persoanelor menționate nu pot fi confirmate.

«Cineva a avut interes să deturneze calendarul de adoptare a HCL prin care băcăuanii să plătească mai puțin, la inițiativa consilierilor PNL, cărora li s-au alăturat între timp și consilierii PER. Pentru a-și atinge obiectivul, acest cineva a recurs la falsuri grosolane, pe care Primăria avea obligația să le observe, putea să le observe, iar modul în care a închis ochii ne face să ne gândim dacă nu e mai mult decât o complicitate. Procedura de transparență a fost viciată, apar înregistrate sesizări trimise cu noaptea-n cap, zeci de amendamente în zece minute dimineața la 6.00, cu texte aproape identice și cu date de contact care ridică serioase semne de întrebare sau, mai direct, false: fie sunt numere de telefon cu cifre scrise din pianul tastaturii, fie la capătul celălalt al firului sunt persoane din București, Târgu Mureș, Oradea care, întrebate dacă au făcut vreo sesizare, au negat orice

legătură cu orașul și cu subiectul. Practic, aceeași Primărie Bacău care îți cere să semnezi un acord pentru prelucrarea datelor personale pentru orice, nu a avut nicio problemă să înregistreze și să pretindă că există zeci de amendamente inventate, de la numere de telefon care nu există sau ale unor cetățeni de la sute de km, care habar nu au că cineva, în Bacău, le-a furat identitatea și se joacă de-a administrația. Este o insultă nu la adresa consilierilor locali liberali care au inițiat acest demers, ci a modului în care funcționează o administrație, cu respectul reciproc care ar trebui să existe în relația Primărie – Consiliu Local – contribuabili, o insultă la adresa tuturor băcăuanilor pe care acest regim AUR – USR, patronat de primarul Viziteu, i-a torpilat cu taxe și impozite din proprie inițiativă. Cine crede că falsul în înscrisuri este o tactică administrativă, se înșală. Este o faptă penală! Cine crede că un oraș se conduce prin petiții suspecte și furt de identitate, nu are ce căuta într-o funcție publică!», a spus deputatul Mircea Fechet, președintele Organizației Județene PNL Bacău.

Liberalii consideră că orice suspiciune privind posibile falsuri în documente oficiale trebuie verificată cu maximă seriozitate, subliniind că administrația publică trebuie să funcționeze pe baza legalității, transparenței și respectului față de cetățeni.

Pe de altă parte, reprezentanții PNL Bacău îl acuză pe primarul Stanciu – Viziteu că a transformat promisiunea „Dezvoltăm Bacăul” în „Împingem Bacăul spre haos” creat de managementul dezastruos al orașului. Cea mai recentă dovadă este proiectul semafoarelor „inteligente” instalate pe străzile Ana Ipătescu și Condorilor, proiect implementat defectuos și cu rezultate care pun Bacăul pe lista orașelor date ca exemplu negativ la nivel național. Sistemul funcționează pe baza unor senzori montați în carosabil, însă aceștia detectează vehiculele doar dacă prima mașină se oprește exact pe zona marcată pe asfalt. În loc să fluidizeze traficul, semafoarele generează timpi de așteptare nejustificat de mari pentru șoferi, care ajung să stea minute în șir la culoarea roșie, chiar și în condițiile unui trafic redus. În opinia liberalilor, „singura reușită bifată de primarul Viziteu, care reinventează Codul Rutier, e că a dotat Bacăul cu semafoare care îi fac pe oameni invizibili”.

«Investițiile nu atât inutile, cât prost implementate, fără o cronologie logică și fără atenție la execuție, care ne fac de râs la nivel național, nu reprezintă exemple de mobilitate urbană, ci de administrație ruptă de realitate, care, în loc să simplifice viața oamenilor, o complică. „Smart city” nu înseamnă să dai în bobi la semafor, iar dacă nu ghicești exact unde trebuie să oprești mașina, semaforul să decidă pur și simplu că NU exiști. În loc sa facă management, Viziteu explică desene de pe asfalt, un nivel atât de jos încât, probabil, nu l-a atins niciun primar din țară. Iar tot ce văd băcăuanii sunt blocaje, lipsă de asumare și scumpiri. Administrația USR – AUR pregătește o nouă majorare a prețului gigacaloriei, ceea ce ar duce costul căldurii la aproape dublu față de București. După scumpirea de circa 40% aplicată anul trecut, primarul Viziteu propune acum încă o creștere de aproximativ 20%, ceea ce ar însemna o majorare totală de aproape 70% în doar doi ani, de la 373 lei la 629 lei/Gcal. În loc să transfere din nou costurile către cetățeni, primarul Viziteu ar trebui să verifice modul în care sunt gestionate cheltuielile din sistemul de termoficare.», a mai spus deputatul Mircea Fechet.

Acesta a anunțat că PNL, ca principal partid de opoziție în Consiliul Local, nu va vota „tunurile” propuse de primarul Viziteu și coaliția USR – AUR și va continua demersurile instituționale pentru a proteja interesele contribuabililor și pentru a asigura respectarea principiilor de legalitate și responsabilitate în administrația locală.

«Bacăul trebuie salvat de primarul Viziteu și «monstruoasa coaliție USR – AUR» pe care o patronează, care jupoaie contribuabilii de orice – inclusiv seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice – pentru că are o majoritate, dar trebuie salvat și de furt. De modul de administrare prin furt, pentru că furtul de identitate e tot furt și arată nu doar că această administrație este departe de ceea ce a promovat, ci că utilizează cu premeditare ilegalități, inclusiv pentru a mai abuza câteva zile cetățenii.», a adăugat Mircea Fechet.

În cadrul aceleiași conferințe, PNL Bacău a anunțat că va vota pentru eliminarea păcănelelor din oraș și i-a solicitat primarului Stanciu – Viziteu să reia transmisiunile live ale ședințelor de Consiliul Local, Bacăul fiind singurul municipiu reședință de județ unde locuitorii nu pot urmări dezbaterile și deciziile care îi privesc, din cauza blocadei instituționale instituite de coaliția locală USR – AUR.

Biroul de presă PNL Bacău

5 martie 2026