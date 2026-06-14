Ziarul de Bacău

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Deputatul Mircea Fechet critică desemnarea premierului: „Nimeni nu decide în locul PNL”

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Deputatul PNL de Bacău, Mircea Fechet, a lansat un atac dur la adresa președintelui României, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că decizia a fost luată fără consultarea conducerii statutare a Partidului Național Liberal.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Fechet afirmă că PNL a fost pus „în fața faptului împlinit” în urma unei „operațiuni politice făcute pe furiș”, acuzând lipsa unei consultări oficiale cu structurile de conducere ale partidului.

„Președintele României a desemnat un prim-vicepreședinte PNL pentru funcția de premier fără ca Partidul Național Liberal să fie consultat. Fără o discuție cu întreaga conducere statutară. Fără un mandat politic”, a transmis deputatul.

Potrivit acestuia, decizia contravine principiilor democratice pe care ar trebui să se bazeze funcționarea partidelor și a instituțiilor statului. Fechet susține că politica democratică presupune negociere, consultare și construirea consensului, nu decizii luate unilateral.

Parlamentarul liberal amintește că tandemul politic format din Nicușor Dan și Ilie Bolojan a fost prezentat alegătorilor drept o formulă de conducere dorită de români, însă consideră că desemnarea premierului ar fi trebuit să fie precedată de o consultare formală în interiorul PNL.

„Scurtăturile produc întotdeauna costuri. Iar azi, Nicușor Dan a arătat că e dispus la orice costuri, inclusiv să sacrifice un partid într-o democrație”, a mai afirmat Fechet.

În mesajul său, deputatul de Bacău vorbește despre autonomia Partidului Național Liberal și despre necesitatea respectării mecanismelor democratice interne. El avertizează că încercările de a influența sau controla un partid istoric pot genera efecte contrare celor urmărite.

„Miza de astăzi depășește un nume și o funcție. Miza este autonomia unui partid democratic. Este felul în care înțelegem să facem politică într-o țară europeană. Este încrederea românilor”, a concluzionat Mircea Fechet.

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