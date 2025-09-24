Deputatul Mircea Fechet (PNL) cere un pact pentru vaccinarea copiilor, pe fondul focarelor de rujeolă

Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, a cerut miercuri tuturor partidelor să agreeze un pact pentru vaccinarea copiilor și pentru respingerea dezinformărilor legate de vaccinuri, potrivit unui comunicat în care acesta citează creșterea rapidă a cazurilor de rujeolă.

Fechet, fost ministru al Mediului, arată că au reapărut focarele de rujeolă, boală care a provocat 30 decese la copiii nevaccinați, numai în ultimii trei ani.

Deputatul acuză dezinformarea sistematică a părinților atât de către politicienii extremiști care discreditează constant autoritatea specialiștilor, cât și de către medicii care „au vândut știința” și răspândesc opinii nefondate pe rețelele sociale.

„Există o boală care nu apare în dicționarele și manualele de medicină, dar care reprezintă cel mai mare pericol din timpurile noastre, pentru că îi ucide – la propriu – pe cei mai vulnerabili: copiii. Mă refer la epidemia dezinformării medicale, care se răspândește cu viteza unui click pe rețelele sociale, unde numărul de aprecieri valorează pentru unii mai mult decât expertiza unui medic. De la începutul acestui an, opt copii nevaccinați au murit de rujeolă în România, singura țară europeană în care o boală a copilăriei, pentru care avem remediul din anii ’70, încă provoacă decese în 2025. Antivaccinismul lasă în urmă și cazuri cutremurătoare de copii care, la ani după ce au luptat singuri cu pojarul, dezvoltă o afecțiune incurabilă a creierului (panencefalita subacută), care îi imobilizează la pat pentru tot restul vieții, în stări vegetative”, a declarat Fechet.

”Sursa zero a virusului dezinformării medicale din România este cunoscută: sunt, pe de o parte, politicienii care au îmbrăcat haina extremismului și, de mai bine de șase ani, acoperă cu zgomotul asurzitor al teoriilor conspiraționiste vocea specialiștilor. Pe de altă parte, sunt medicii care au vândut știința și cărora le umblă părerile slobode. Îmi amintesc că, în urmă cu doi ani, aceiași iresponsabili au încercat să blocheze proiectul pentru Strategia Națională de Vaccinare și au organizat proteste împotriva vaccinurilor”, a mai spus el.

”Avem nevoie de un Pact Național pentru Viață. Un pact care să treacă dincolo de politică, de populism și propagandă zornăitoare. Vă îndemn să condamnăm ferm antivaccinismul! Pentru că nu este o opinie, ci este o ideologie periculoasă care a reaprins focare de rujeolă și a provocat, numai în ultimii trei ani, moartea a 30 copii nevinovați, fără drept de decizie. Sigurul vaccin împotriva dezinformării este adevărul, pe care avem datoria să îl spunem răspicat de fiecare dată când vocile extremiste joacă la ruleta rusească viața copiilor noștri”, a transmis deputatul Mircea Fechet în cadrul unei declarații în Parlament.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), pentru a opri transmiterea rujeolei și a asigura imunitatea colectivă, este necesară o acoperire vaccinală de cel puțin 95% pentru fiecare dintre cele două doze de vaccin cu componentă rujeolică. Aceasta este o condiție esențială pentru eliminarea bolii și prevenirea focarelor.

În România, acoperirea vaccinală este sub acest prag critic, cu aproximativ 78% dintre copiii între 9 și 11 luni care au primit prima doză de vaccin ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) și doar 62% care au primit și a doua doză. În unele județe, acoperirea este și mai scăzută, sub 50%, ceea ce a condus și la epidemii agresive de rujeolă (decembrie 2023) și numeroase decese în rândul copiilor nevaccinați, potrivit comunicatului citat.