Deputatul Mircea Fechet, recție dură privind proiectul de eutanasiere a animalelor fără stăpân: „O scurtătură cinică spre MOARTE”

Deputatul Mircea Fechet (PNL) a adus un val de critici dure primarului municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, după apariția proiectului privind gestionarea animalelor fără stăpân. Deputatul susține că măsurile propuse ar deschide calea către eutanasierea în masă a câinilor și pisicilor, calificată drept o soluție extremă și lipsită de umanitate.

„Binomul USR – AUR condus de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu vrea sa calce și pe cadavrele câinilor și pisicilor, pe banii băcăuanilor (…) dl Viziteu face o tumbă direct în topul cruzimii față de animale: vrea să le condamne la moarte sub acoperișul unei societăți care e în insolvență”, a spus deputatul Mircea Fechet.

Proiectul pus în dezbatere publică presupune delegarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân – „un serviciu despre care au apărut deja suspiciuni că acoperă un tun financiar”, potrivit deputatului Fechet, către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. – „o entitate care încă își caută rostul și direcția, pentru a mima că e și altceva decât un parazit al bugetului local”, a mai spus Fechet.

Mai mult, administrația este acuzată că ignoră soluțiile considerate civilizate — adopții, sterilizări și parteneriate cu ONG-uri — alegând în schimb o variantă rapidă, dar controversată. Deputatul Fechet mai precizează și că legea e limpede: eutanasierea este ultima opțiune pentru administrațiile locale și este folosită strict în situații limită, după ce toate celelalte variante au fost epuizate, ceea ce nu este cazul în Bacău.

„Dacă vrea să transforme Bacăul în cimitirul animalelor fără stăpân, atunci n-a înțeles că orașele civilizate protejează și fac totul pentru a ține în viață sufletele (…) Proiectul dlui Viziteu și al binomului local USR – AUR e o scurtătură cinică spre MOARTE (…) dacă e să dăm crezare sumelor vehiculate pentru eutanasiere, miile de vieți nevinovate plătesc pentru ca unii să-și îngrașe buzunarele cu sute de mii de euro camuflați în cheltuieli administrative și de logistică. Cu alte cuvinte, îi faceți pe băcăuani buni de plată pentru tortura animalelor fără stăpân”, a mai precizat deputatul Fechet.

De asemenea, Mircea Fechet a spus că îi sugerează primarului Viziteu să-și retragă proiectul de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local și să vină cu o propunere decentă, umană pentru gestionarea animalelor fără stăpân, „care să excludă parazitul local SSPM, bun la toate și pregătit acum să fie îngrășat de la buget pe seama uciderii celor care nu cuvântă.”