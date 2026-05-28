Deputatul Mircea Fechet susține interzicerea țigărilor electronice în spațiile închise: „Viața are prioritate, dreptul tuturor la aer curat trebuie respectat”

Deputatul Mircea Fechet, PNL Bacău, a anunțat că va vota în Parlament orice proiect legislativ care interzice utilizarea țigărilor electronice în spațiile închise, invocând necesitatea protejării sănătății publice și a dreptului la aer curat.

Parlamentarul băcăuan a transmis că Senatul a făcut deja „un prim pas necesar” prin adoptarea unei inițiative în acest sens, subliniind că măsura este importantă pentru sănătatea populației și protejarea copiilor.

„Aerul pe care îl respirăm într-o sală de așteptare, într-o instituție sau într-un loc de joacă nu e teren de experimente pentru industrii care împachetează dependența în arome dulci și ambalaje colorate”, a afirmat Mircea Fechet.

Deputatul liberal susține că studiile medicale recente indică riscuri serioase asociate utilizării dispozitivelor de vapat, inclusiv afecțiuni pulmonare, inflamații severe și deteriorări celulare provocate de inhalarea vaporilor toxici. Potrivit acestuia, în aerosolii acestor produse au fost identificate aproape 2.000 de substanțe chimice, multe insuficient studiate.

În mesajul său, Mircea Fechet a atras atenția și asupra impactului asupra mediului provocat de țigările electronice de unică folosință. Acestea conțin baterii cu litiu, cobalt și nichel, considerate deșeuri electronice toxice, iar componentele din plastic contribuie la poluarea cu microplastice și nanoplastice.

Parlamentarul a amintit că mai multe state europene, printre care Belgia, Franța și Marea Britanie, au decis în ultimii ani interzicerea sau limitarea drastică a acestor produse, în special din cauza creșterii consumului în rândul tinerilor și a impactului ecologic.

Mircea Fechet a citat și un raport OCDE potrivit căruia unul din patru tineri sub 15 ani din România a folosit țigări electronice sau dispozitive de tip vape.

„Ca decidenți avem obligația să intervenim atunci când sănătatea publică și dreptul la aer curat sunt puse în pericol”, a transmis deputatul PNL Bacău, adăugând că „binele public nu are culoare politică”.