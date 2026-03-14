Deșeuri din construcții aruncate lângă pârâul Căprian! Primăria Răcăciuni și o firmă, amendate cu 120.000 de lei de Garda de Mediu Bacău

Primăria comunei Răcăciuni și executantul unor lucrări de infrastructură au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 120.000 de lei de către Garda Națională de Mediu Bacău, în urma unui control desfășurat recent.

Comisarii de mediu au descoperit o situație considerată deosebit de gravă în apropierea pârâului Căprian, unde cantități mari de deșeuri provenite din construcții au fost abandonate direct pe terasa râului, la aproximativ 20 de metri de cursul de apă.

Potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu, în zonă au fost identificate depozite de pământ, resturi de beton și asfalt decopertat, rezultate cel mai probabil din lucrări de infrastructură desfășurate în comună. Materialele au fost aruncate necontrolat, fără respectarea regulilor privind gestionarea deșeurilor din construcții.

„Constatăm un trend din ce în ce mai nociv: lucrările de infrastructură derulate în comune generează volume mari de deșeuri care, sub pasivitatea sau cu complicitatea autorităților locale, ajung să fie abandonate direct în natură”, au transmis reprezentanții instituției.

Comisarii avertizează că depozitarea deșeurilor în imediata vecinătate a albiilor de apă reprezintă un risc major de poluare, deoarece materialele pot fi antrenate de ploi sau viituri în cursurile de apă.

Pentru neregulile constatate, Garda de Mediu a aplicat două amenzi în valoare de câte 60.000 de lei, una pentru executantul lucrărilor și una pentru administrația locală.

Pe lângă sancțiuni, autoritățile au dispus și salubrizarea imediată a întregii suprafețe afectate, astfel încât deșeurile să fie îndepărtate și gestionate conform legislației de mediu.

Reprezentanții Gărzii de Mediu îi încurajează pe cetățeni să sesizeze astfel de situații ori de câte ori le observă, subliniind că intervențiile instituției vor continua pentru sancționarea celor care afectează mediul și pentru refacerea zonelor poluate.