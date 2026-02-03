Din aprilie, DAN AIR adaugă noi zboruri din Bacău către Spania, Franța, Italia și Cipru. Pe alte două rute va crește frecvența zborurilor

Compania aeriană românească DAN AIR își extinde semnificativ operațiunile de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău, unde va ajunge, din această primăvară, la un total de 12 destinații regulate. Noile zboruri fac parte din programul de vară 2026 și vor fi operate începând cu luna aprilie, ca urmare a introducerii unei a doua aeronave în flotă.

Potrivit anunțului companiei, din Bacău vor fi lansate zboruri directe către Madrid, Larnaca, Valencia, Barcelona, Paris (Beauvais) și Treviso. În paralel, DAN AIR va crește frecvența pentru două dintre cele mai solicitate rute existente, Bacău – Londra Luton și Bacău – Bruxelles, care vor ajunge la trei zboruri pe săptămână fiecare. Extinderea vine pe fondul unei cereri tot mai mari pentru zboruri directe din regiunea Moldovei, în special în sezonul de vară.

Noile rute vor fi operate în perioada 1 aprilie – 24 octombrie 2026, cu două aeronave de 180 de locuri fiecare. În total, compania va zbura către patru destinații din București și nu mai puțin de 12 din Bacău, consolidând rolul aeroportului băcăuan ca hub regional pentru estul României.

„Introducerea celei de-a doua aeronave ne permite să facem un pas important în dezvoltarea DAN AIR și să extindem opțiunile de conectivitate pentru pasagerii noștri. Conectăm Bacăul cu 12 destinații europene și creștem frecvențele către Londra Luton și Bruxelles, rute extrem de căutate”, a declarat Matt Ian David, CEO-ul companiei.

În 2025, DAN AIR a transportat peste 235.000 de pasageri și a înregistrat o rată de punctualitate de 98%, indicator care susține strategia de creștere a operatorului aerian. Compania analizează, totodată, posibilitatea introducerii unor noi destinații din Bacău, în funcție de evoluția cererii și de condițiile operaționale.