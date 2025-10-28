Din lipsă de elevi, Liceul „Petru Rareș” și Școala „Octavian Voicu” rămân fără personalitate juridică. Primăria Bacău a propus rețeaua școlară pentru 2026-2027

Primăria Bacău a transmis Inspectoratului Școlar Județean propunerea pentru rețeaua școlară pentru anul școlar 2026-2027. Documentul nu aduce o reorganizare amplă a sistemului de învățământ local, ci doar câteva modificări punctuale, în special acolo unde unitățile de învățământ nu ar mai îndeplini pragul minim de elevi pentru a funcționa cu personalitate juridică.

Concret, două unități își vor pierde statutul juridic și vor deveni structuri arondate altor școli, potrivit propunerii municipalității băcăuane. Este vorba despre Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, care are în prezent 479 de elevi și care urmează să fie arondată Liceului Teoretic „Dumitru Mangeron”, respectiv Școala Gimnazială „Octavian Voicu”, cu 463 de elevi și care se va regăsi în structura Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”. În ambele cazuri, numărul minim de 500 de elevi prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nu ar fi îndeplinit, potrivit documentelor primăriei.

Restul unităților de învățământ din municipiu își păstrează statutul juridic actual. Printre acestea se numără și școlile vocaționale, instituții care, potrivit legii, pot funcționa cu efective mai mici decât pragul general de 500 de elevi. Este cazul Liceului cu Program Sportiv (LPS), cu 441 de elevi, menținerea personalității juridice fiind justificată prin profilul vocațional sportiv.

Se înființează două creșe

Propunerea rețelei include și înființarea a două noi structuri antepreșcolare: Creșa nr. 3, cu 110 locuri, situată pe Calea Romanului în subordinea Școlii Gimnaziale „Constatin Platon”, respectiv o creșă cu 50 de locuri pe Calea Republicii nr. 45, aceasta din urmă fiind arondată Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”.

Totuși, rămâne de clarificat decizia privind creșa cu 110 locuri de pe Calea Romanului nr. 144, aflată în curtea Școlii Gimnaziale „Nicu Enea„, structură arondată în prezent la Liceul „Petru Rareș”. În noua rețea, această creșă este trecută ca aparținând Școlii „Constantin Platon„, dar dacă ar fi rămas arondată la „Petru Rareș”, unitatea ar fi atins pragul minim de elevi și și-ar fi putut păstra personalitatea juridică, evitând desființarea.

Doi ani de la cazul „Nicu Enea”

Cazul Școlii „Nicu Enea” rămâne unul dintre cele mai discutate în spațiul public. În urmă cu doi ani, părinții au organizat proteste împotriva arondării școlii la Liceul „Petru Rareș”, decizie motivată prin scăderea numărului de elevi și necesitatea reorganizării. La acea vreme, primarul Lucian Stanciu-Viziteu a intervenit public, declarându-se împotriva desființării personalității juridice a unității și solicitând Ministerului Educației o excepție. Între timp, Școala Nicu Enea a devenit structură a Liceului Petru Rareș. Acum, la un an de la alegerile locale, Primăria Bacău propune desființarea a două unități de învățământ și implicit arondarea lor.

La începutul mandatului său, primarul Viziteu a vorbit despre nevoia unei reorganizări totale a rețelei școlare, care să țină cont de realitatea demografică a orașului. Deși au avut loc întâlniri și consultări între Primărie, Inspectoratul Școlar și directorii de școli, planul nu a fost pus în aplicare. În anii următori, rețeaua a rămas practic neschimbată, iar o reformă reală a fost amânată la nesfărșit. Bacăul are astăzi semnificativ mai puțini elevi decât în urmă cu un deceniu, însă structura administrativă a școlilor a rămas, în linii mari, aceeași.

Propunerea transmisă de Primărie va fi analizată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, urmând ca forma finală să fie aprobată prin hotărârea Consiliului Local și ulterior prin ordin al ministrului Educației. Conform calendarului național, până la 30 ianuarie 2026 Ministerul Educației va aproba structura finală a rețelei școlare, iar până la 23 februarie 2026 inspectoratele școlare și consiliile locale trebuie să publice lista completă a unităților care vor funcționa în anul școlar 2026-2027.

