Doi bărbați prinși de jandarmii băcăuani după ce au furat bere dintr-o stație de alimentare cu carburant

În noaptea de 24 august 2025, în jurul orei 02:35, o patrulă de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a observat doi bărbați care manifestau un comportament suspect pe strada Calea Moinești.

La vederea echipajului, cei doi au încercat să fugă pe strada Arcadie Septilici, sărind de pe un pod în albia râului Negel, însă au fost prinși rapid și conduși la autospecială pentru verificări suplimentare.

În urma verificărilor, jandarmii au descoperit două cutii voluminoase pline cu sticle de bere, bunuri sustrase din magazia unei stații de alimentare cu carburant din zonă.

Pe numele celor doi bărbați au fost întocmite acte de sesizare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, dosarul fiind înaintat organelor de urmărire penală competente pentru continuarea cercetărilor.