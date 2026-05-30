Doi tineri de 29 și 30 de ani, din Bacău, reținuți pentru trafic intern și internațional de droguri de mare risc

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 29 și 30 de ani, sunt cercetate pentru trafic internațional și intern de droguri de risc și trafic de droguri de risc și mare risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit că, în perioada martie – mai 2026, persoana, de 29 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut, în județul Bacău, diferite cantități de canabis.

Probatoriul administrat a reliefat faptul că, pe parcursul lunii mai 2026, aceasta ar fi achiziționat din Anglia și introdus în țară, prin intermediul unui colet, aproximativ 125 de grame de drog de risc (canabis), dar și că ar fi procurat substanțe interzise, din municipiul București, de la cealaltă persoană cercetată în cauză.

De asemenea, la data de 28 mai 2026, persoana cercetată a fost prins în flagrant delict, în timp ce ar deținut, în autoturismul cu care se deplasa, mai multe doze de canabis, destinate comercializării.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate cantități de canabis, iar în urma a 3 percheziții domiciliare efectuate de către polițiști, la data de 28 mai 2026, în municipiului București și localitatea Hemeiuș, au fost descoperite și ridicate aproximativ 1,5 kilograme de canabis, 40 de grame de cocaină, peste 140 de comprimate din categoria benzodiazepinelor, 33 de grame de substanță pulverulentă (aflată în curs de expertizare), grindere, cântare de precizie, un aparat de vidat, 140.461 de lei și 1.960 de euro, precum și alte mijloace de probă.

La data de 29 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea celor două persoane.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău cu propunere de arestare preventivă a acestora.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și de cel al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite IPJ Bacău.