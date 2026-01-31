Dosar penal, amenzi de 15.000 de lei și 200 mc de lemn confiscați, după controale silvice în Bacău

Aproape 200 de metri cubi de lemn au fost confiscați, în județul Bacău, în urma unor controale silvice realizate de polițiștii de la Protecția Fondului Forestier și Piscicol și specialiști din cadrul Direcției Silvice Bacău și Gărzii Forestiere Suceava.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate controale la două depozite de materiale lemnoase și la două exploatări forestiere. Verificările au dus la constatarea unei infracțiuni în flagrant, fiind întocmit dosar penal pentru deținerea, în depozite, de către un operator economic, a unui volum de material lemnos pentru care diferența dintre stocul fizic și cel scriptic, înregistrat în Sistemul Informațional Integrat pentru Păduri (SUMAL), depășea limita legală de 20%, respectiv minimum 10 metri cubi.

Totodată, polițiștii au aplicat șapte sancțiuni contravenționale la regimul silvic, valoarea totală a amenzilor fiind de 15.000 de lei.

Ca măsură complementară, a fost dispusă confiscarea, respectiv ridicarea în vederea confiscării, a unui volum total de 197,10 metri cubi de material lemnos, estimat la 36.700 de lei. Din acest total, 22,28 metri cubi au fost confiscați fizic, iar 174,82 metri cubi, valoric.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție recomandă operatorilor economici și tuturor persoanelor implicate în activități din domeniul silvic să respecte legislația în vigoare privind exploatarea, depozitarea, transportul și comercializarea materialelor lemnoase, să țină o evidență corectă a stocurilor în SUMAL și să verifice proveniența legală a lemnului și documentele de însoțire.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind protejarea fondului forestier și prevenirea faptelor ilegale.