Două treimi din datoriile la Bugetul consolidat sînt la bugetul de stat

Bugetul consolidat al statului mai așteaptă, de la contribuabilii băcăuani, pentru primele trei trimestre ale acestui an, 183 de milioane de lei noi. Peste două treimi din aceast datorie este înregistrată la bugetul de stat și aproape o treime la bugetul asigurărilor sociale de stat. „Trendul obligațiilor restante – am aflat de la purtătorul de cuvînt al Direcției Generale a Finanțelor Publice Bacău, Maricel Radu -, comparativ cu obligațiile publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe pentru trimestrele anterioare este în scădere, în principal ca urmare a transferului marilor contribuabili la Direcția generală a marilor contribuabili București, dar și a unei colectări mai bune a veniturilor bugetare în trimestrul al treilea. De la 1 octombrie 2005, un număr de 43 mari contribuabili își vor îndeplinii obligațiile fiscale privind declararea și plata impozitelor, taxelor și alte contribuții la Direcția generală a marilor contribuabili București”.

Execuția bugetului consolidat al statului s-a încheiat, la sfîrșitul trimestrului al treilea, în județul Bacău, cu un excedent de 147 de milioane de lei noi. Excedentul a fost și mai mare în cazul bugetului de stat, de 183 de milioane de lei, dar la bugetul asigurărilor sociale de stat deficitul a fost, în același interval de timp, de 106 milioane de lei. în schimb, la bugetele locale depășirea a fost de 66 de milioane de lei, la bugetul fondului de asigurări de sănătate de numai trei milioane, iar la bugetul asigurărilor pentru șomaj de un singur milion de lei. Dar 1.470 de contribuabili mai datorează bugetului de stat 116 milioane de lei noi, în timp ce 1.009 datorează la asigurările sociale de stat 48 de milioane. La asigurările de șomaj datoriile sî1nt cele mai mici, de doar cinci milioane de lei, de la 802 contribuabili, dar la asigurările de sănătate sînt 14 milioane de lei, de la 899 de plătitori de taxe și impozite. cei mai mulți datornici sînt întreprinderi mici și mijlocii, iar cele mai mari sume apar la plata TVA. la asigurările sociale, cele mai mari sume restatnte, aproape în totalilitate, se regăsesc în dreptul angajatorilor. Ca și la asigurările de sănătate.

Restanțele la „sănătate” și „șomaj” au scăzut la jumătate

Conform datelor pe care ni le-a pus la dispoziție tot Maricel Radu, finanțiștii băcăuani au adus la buget aproape 1,3 miliarde de lei noi și au făcut plăți ceva mai mari de 1,1 miliarde de lei. Cele mai mari venituri au venit la bugetul de stat, de 497 de milioane de lei, și la bugetele locale, de 409 milioane de lei. Asigurările sociale de stat au adus 235 de milioane de lei, cele de sănătate de 118 milioane de lei, iar asigurările de șomaj de 28 de milioane de lei. în schimb, cheltuielile cele mai mari au fost la bugetele locale, la asigurările sociale de stat și la bugetul de stat, de aproximativ 340 de milioane de lei la fiecare (314 milioane la bugetul de stat), în timp ce la asigurările de săntate au ajuns la numai 115 milioane de lei, iar la asigurările de șomaj de doar 28 de milioane de lei. Plățile la asigurările sociale de stat au fost de mai bine de trei ori mai mari decît vceniturile.

Comparativ cu celelalte două trimestree ale anului, dacă la sfîrșitul primului trimestru restanțele la bugetul consolidat al statului erau de 282 de milioane de lei noi, în iunie acestea au scăzut la 264 de milioane, iar în septembrie de 183 de milioane. Mai lent au scăzut datoriile la bugetele componente, dar la bugetele mici (asigurări de sănătate și sociale) în septembrie sumele sînt la jumătatea celor din trimestrele precedente. (Petru DONE)

