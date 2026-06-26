Dragoș Benea: „PSD nu poate fi doar un rezervor de voturi pentru Bolojan”

Europarlamentarul PSD de Bacău, Dragoș Benea, lansează un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză că tergiversează formarea unui nou Guvern și urmărește exclusiv interese politice personale.

Într-o postare publicată vineri, Benea susține că obiectivul lui Bolojan și al coaliției PNL–USR–UDMR este menținerea României într-un interimat guvernamental.

„Încet, încet se lămurește toată lumea că obiectivul urmărit de Bolojan & PNL – USR – UDMR este zădărnicirea instalării unui nou executiv și stagnarea într-un interimat guvernamental din care singurii perdanți sunt românii”, afirmă europarlamentarul.

Acesta îl acuză pe fostul premier că și-a schimbat în repetate rânduri poziția în negocierile politice, trecând de la refuzul unei alianțe cu PSD la susținerea unui guvern minoritar, iar ulterior readucând în discuție varianta unei rotații guvernamentale.

În opinia lui Benea, aceste schimbări sunt generate de teama lui Ilie Bolojan de a deveni irelevant din punct de vedere politic.

Europarlamentarul PSD susține că formațiunea pe care o reprezintă nu poate fi tratată doar ca o sursă de voturi pentru formarea unei majorități.

„PSD, domnule Bolojan, nu poate fi doar un rezervor inepuizabil de voturi pentru gratificarea ego-ului dvs. de prezidențiabil ediția 2030”, afirmă Dragoș Benea.

Acesta îi reproșează fostului premier și măsurile adoptate în perioada în care a condus Guvernul, despre care spune că au afectat milioane de români și au fost impuse fără o consultare reală.

În încheiere, europarlamentarul consideră că negocierile pentru formarea noului Executiv trebuie finalizate cât mai rapid și susține că responsabilitatea pentru actualul blocaj politic aparține lui Ilie Bolojan și aliaților săi.