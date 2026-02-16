Drept la replică: Ce spune AUR Bacău despre majorarea taxelor și impozitelor locale

Articolul „Deputatul Fechet: Pentru majorarea la nivelul MAXIM a taxelor și impozitelor în Bacău, au ridicat toate mâinile cei din alianța USR – AUR”, publicat de Ziarul de Bacău în data de 12.02.2026, conţine informaţii neconforme cu realitatea. Pentru o informare corectă şi obiectivă a publicului, în virtutea dreptului la replică, vă solicităm publicarea dreptului la replică ataşat:
“Afirmațiile făcute de către deputatul PNL, Mircea Fechet, cu privire la majorarea la nivelul maxim a taxelor şi impozitelor locale sunt total neadevărate și manipulatoare, acesta încercând să mute responsabilitatea creșterii substanțiale a valorilor impozitelor și taxelor locale de la Guvernul României, condus de președintele PNL, Ilie Bolojan, partid din care face parte și domnul Fechet, către aleșii locali.
În realitate, în cazul municipiului Bacău, ca și în cazul majorității UAT-urilor din țară, creșterea taxelor și impozitelor a fost consecința prevederilor legislative de la nivel național, impuse de guvernul Bolojan prin Legea nr. 239 din 15 decembrie 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (aprobată prin asumarea răspunderii de guvern), modificată prin OUG nr.78/17.12.2025.
Domnul Mircea Fechet minte când afirmă că impozitele locale în Municipiul Bacău au fost majorate la nivelul maxim prevăzut în legislația națională, deoarece valoarea impozitului pentru clădirile rezidențiale este rezultatul unui calcul format din:
- Valoarea impozabilă/mp – stabilită de Guvernul României la nivel național
- Coeficientul de corecție zonal – stabilit de autoritățile locale
- Cota de impozitare – stabilită de autoritățile locale
Elementele care compun formula de calcul a impozitului local care pot fi reglementate la nivel local de autoritățile locale au rămas neschimbate față de anul 2025, iar majorarea valorii impozitului este generat de modificările în legislația națională impuse de Guvernul României, condus de președintele PNL, Ilie Bolojan.
Afirmația domnului Fechet referitoare la votul consilierilor locali AUR pentru majorarea la nivel maxim al taxelor și impozitelor locale este una mincinoasă, așa cum reiese din situația comparativă din tabelul de mai jos:
Singurul element din formula de calcul pentru impozitul local care a fost modificat față de nivelul anului 2025 este cel al “valorii impozabile”, valoare stabilită de guvernul condus de Ilie Bolojan prin asumarea răspunderii ( Legea 239/2025, modificată prin OUG 78/2025).
Mai mult, prin modificările fiscale recente introduse prin Pachetul 2 de măsuri asumate de Guvernul Bolojan, în Codul Fiscal s-au anulat reducerile de impozit în funcție de vechimea locuinței, şi anume: dacă locuința avea o vechime între 30 şi 50 ani, scutirea era de 10%; dacă vechimea era între 50 şi 100 de ani scutirea era de 30 %; dacă vechimea locuinţei era de peste 100 ani, atunci scutirea era de 50%.
Reprezentanții partidelor de guvernare din partea PNL, PSD, USR, UDMR, inclusiv președintele PNL Bacău, domnul Fechet, trebuie să își asume deciziile stabilite de coaliția de guvernare și de guvernul format din reprezentanții celor 4 partide, fără să transfere responsabilitatea creșterii taxelor și impozitelor locale către aleșii locali, indiferent de culoare politică a acestora, întrucât, așa cum se poate observa din situația comparativă între anii 2025 și 2026, creșterea substanțială a valorii impozitelor și taxelor locale este generată de modificările legislative impuse de guvernarea Bolojan”.
- Comunicat AUR Bacău
Comentarii
Relu a zis
Creditul, creditul??
tradatorideneamsitara a zis
Nu inteleg cum cei de la AUR au curaj sa dea drept la replica la ceva care consilierii locali AUR stateau cu mainele fluturate pe sus la vot in consiliul local. Cum au curajul si tupeul sa vina ei cu argumente penibile si scuze ca au fost obligati. Da asa este ati voti obligati de negocierile facute inainte, sa mergeti inainte cu primarul si sa va asigurati interesele voastre, dar nu si ale cetatenilor. Asa e cand te vinzi ieftin si repede ca sa prinzi ciolan esti obligat dupa sa dansezi cum spune primarul. Nu va este rusine sa veniti acum ca si mari aparatori ai cetatenilor? Tot Bolojan v au obligat sa reduceti scutirea de 10% la 5%?, sau voi nici macar nu stiti exact ce ati votat. Oricum nu prea cititi si analizati ce aveti de votat. Important ca la final sa prindeti ciolan.
Rusine sa va fie nemernicilor. Sunteti niste tradatori ai cetatenilor care si au pus baza in voi, care l au crezut pe huliganul ala de Simion care a adus doar scursuri si panarame politice in ultima suta de metri, care a pus toti nepregatiti in parlament si toate marionetele pe liste.
Rusine AUR, Rusine Simion,
RUSINE RUSINE RUSINE sa va fie!
Geo a zis
Bine spus. Dar marirea taxei pe mijlocele auto cu 50% dupa aplicarea formulei de calcul conform HCL 553/19.12.2025 tot Bolojan v-a spus? Inreb ca-s curios.
Catalina43 a zis
Clar, la alegerile viitoare voi vota AUR si Georgescu.. sa vedem cum vor face ei ! Daca tara va merge bine promit ca voi fi un sustinator devotat ! M am plictisit de partidele istorice..adica de cele de 30 de ani care fura, distrug si nu stiu ce e sa mai promita !
Dănuț42 a zis
Sunt curios ce crezi că ar putea face AUR și plagiatorul de replici astfel încât „țara să meargă bine”. Oare te referi la zero taxe și impozite, case gratis, ajutoare sociale mai mari?
JTrump a zis
Doamna Cătălina la d-voastră o să voteze AUR în consiliul local și o taxă pe prostie că să fiți convinsă.
BOGDAN a zis
Huluta si Stefan traseisti! Oameni fara coloana vertebrala numai interese proprii! Huluta a luat pe persoana fizica Casa de Cultura fara rusine si culmea nu intervine nimeni!
Kathy a zis
Fechet, de ceva timp, tot arunca gunoiul în curtea AUR, votez AUR în continuare!!!
Nicu a zis
Nu cred că acest om-primar mai poate să fie acceptat de băcăuani pe poziția de edil!!! Are o ură pe noi greu de suportat, dacă ar putea ne-ar lua pielea, deși ticălosul știe care este nivelul de trai în Bacău.
Iresponsabilul face împrumut la bancă (55 milioane euro) ca să repare școlile, zice el!!!! AUR a votat ticăloșia împrumutului!
Daniel a zis
Ce frumos este un adevăr parțial, nu-i așa domnilor de la AUR!? Hai să vorbim puțin și de taxe și așa putem să zicem adevărul complet. Ce ziceți? Șeful vostru, adică primarul, tocmai v- a numit „șarlatani economici și politici” pentru că susțineți revenirea la bonificația de 10%, lucru care nu se poate în viziunea alesului pentru că s-ar alege praful din predictibilitate. Hai să auzim de bine!