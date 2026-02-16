Drept la replică: Ce spune AUR Bacău despre majorarea taxelor și impozitelor locale

Articolul „Deputatul Fechet: Pentru majorarea la nivelul MAXIM a taxelor și impozitelor în Bacău, au ridicat toate mâinile cei din alianța USR – AUR”, publicat de Ziarul de Bacău în data de 12.02.2026, conţine informaţii neconforme cu realitatea. Pentru o informare corectă şi obiectivă a publicului, în virtutea dreptului la replică, vă solicităm publicarea dreptului la replică ataşat:

“Afirmațiile făcute de către deputatul PNL, Mircea Fechet, cu privire la majorarea la nivelul maxim a taxelor şi impozitelor locale sunt total neadevărate și manipulatoare, acesta încercând să mute responsabilitatea creșterii substanțiale a valorilor impozitelor și taxelor locale de la Guvernul României, condus de președintele PNL, Ilie Bolojan, partid din care face parte și domnul Fechet, către aleșii locali.

În realitate, în cazul municipiului Bacău, ca și în cazul majorității UAT-urilor din țară, creșterea taxelor și impozitelor a fost consecința prevederilor legislative de la nivel național, impuse de guvernul Bolojan prin Legea nr. 239 din 15 decembrie 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (aprobată prin asumarea răspunderii de guvern), modificată prin OUG nr.78/17.12.2025.

Domnul Mircea Fechet minte când afirmă că impozitele locale în Municipiul Bacău au fost majorate la nivelul maxim prevăzut în legislația națională, deoarece valoarea impozitului pentru clădirile rezidențiale este rezultatul unui calcul format din:

Valoarea impozabilă/mp – stabilită de Guvernul României la nivel național Coeficientul de corecție zonal – stabilit de autoritățile locale Cota de impozitare – stabilită de autoritățile locale

Elementele care compun formula de calcul a impozitului local care pot fi reglementate la nivel local de autoritățile locale au rămas neschimbate față de anul 2025, iar majorarea valorii impozitului este generat de modificările în legislația națională impuse de Guvernul României, condus de președintele PNL, Ilie Bolojan.

Afirmația domnului Fechet referitoare la votul consilierilor locali AUR pentru majorarea la nivel maxim al taxelor și impozitelor locale este una mincinoasă, așa cum reiese din situația comparativă din tabelul de mai jos:

Singurul element din formula de calcul pentru impozitul local care a fost modificat față de nivelul anului 2025 este cel al “valorii impozabile”, valoare stabilită de guvernul condus de Ilie Bolojan prin asumarea răspunderii ( Legea 239/2025, modificată prin OUG 78/2025).

Mai mult, prin modificările fiscale recente introduse prin Pachetul 2 de măsuri asumate de Guvernul Bolojan, în Codul Fiscal s-au anulat reducerile de impozit în funcție de vechimea locuinței, şi anume: dacă locuința avea o vechime între 30 şi 50 ani, scutirea era de 10%; dacă vechimea era între 50 şi 100 de ani scutirea era de 30 %; dacă vechimea locuinţei era de peste 100 ani, atunci scutirea era de 50%.

Reprezentanții partidelor de guvernare din partea PNL, PSD, USR, UDMR, inclusiv președintele PNL Bacău, domnul Fechet, trebuie să își asume deciziile stabilite de coaliția de guvernare și de guvernul format din reprezentanții celor 4 partide, fără să transfere responsabilitatea creșterii taxelor și impozitelor locale către aleșii locali, indiferent de culoare politică a acestora, întrucât, așa cum se poate observa din situația comparativă între anii 2025 și 2026, creșterea substanțială a valorii impozitelor și taxelor locale este generată de modificările legislative impuse de guvernarea Bolojan”.