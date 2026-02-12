VIDEO – Deputatul Fechet: Pentru majorarea la nivelul MAXIM a taxelor și impozitelor în Bacău, au ridicat toate mâinile cei din alianța USR – AUR

Deputatul Mircea Fechet a comentat protestul organizat de AUR în municipiul Bacău. „Azi, în Bacău, a fost ceva de noaptea minții: manifestanții mobilizați de AUR au protestat la Primărie împotriva măsurilor votate ÎN UNANIMITATE de consilierii locali ai AUR”, a comentat liderul liberal.

Reamintesc că, pentru majorarea la nivelul MAXIM a taxelor și impozitelor locale în municipiul Bacău, au ridicat toate mâinile cei din alianța USR – AUR. PNL a votat împotrivă, pentru că Guvernul a oferit o marjă în interiorul căreia să fie modificate taxele și impozitele, nu a obligat la un nivel maxim pe nimeni.

I-am transmis alaltăieri liderului AUR Mihai Enache, într-o emisiune la Euronews, surprinderea mea că AUR demonstrează împotriva propriilor măsuri și am primit o replică halucinantă, care confirmă că ANOMALIA USR – AUR din Bacău are rădăcini putrede.

„Consilierii municipali de la Bacău au fost păcăliți de primar”, așa știe dl. Enache, vicepreședinte AUR.

Din respect pentru oamenii care au ieșit în stradă să protesteze, și e dreptul lor (apropo, în Rusia, ale cărei interese mulți dintre liderii AUR le slujesc, ar fi fost luați cu duba), cred că e momentul ca primarul Viziteu (USR) să lămurească ce coțcării au făcut, de a ajuns la București povestea cu lupul păcălit de vulpe.

La rândul lor, cei din AUR trebuie să clarifice public cum i-a păcălit primarul Viziteu: printr-o funcție de viceprimar? Prin posturi în Primărie pentru apropiați sau rude (să zicem FIX la Taxe și Impozite)? Prin diverse contracte branșate la Primărie care se reînnoiesc anual?