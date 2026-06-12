Ziarul de Bacău

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Drept la replică la articolul «Deputatul Fechet, replică pentru Viziteu: „Guvernul nu a blocat transportul electric din Bacău, ci a aprobat solicitarea în două săptămâni»

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Blocarea angajărilor decisă de Guvern a afectat inclusiv societățile aflate în subordinea autorităților locale. În cazul transportului public din Bacău, pentru a pune în circulație autobuzele și microbuzele electrice, avem nevoie de aproximativ 80 de șoferi pentru a le opera.

De aceea, la sfârșitul lunii mai 2026, Primăria Bacău a solicitat Guvernului deblocarea angajărilor pentru compania de transport public (pe care am cumpărat -o și este deținută de Primăria Bacău).

Au urmat mai multe solicitări de clarificări, la care am răspuns de fiecare dată, ultima chiar ieri.

Contrar afirmațiilor făcute astăzi în spațiul public, memorandum-ul aprobat azi de Guvern vizează doar Thermoenergy Bacău, nu și Transport Public Bacău.

Acesta este adevărul factual și verificabil.

„Regret că un parlamentar al Bacăului (lider de partid) a ales să prezinte public informații inexacte. Probabil că graba de a obține un avantaj politic a fost mai mare decât preocuparea pentru corecta informare a cetățenilor. Eu cred că băcăuanii merită mai puțină propagandă și mai multă responsabilitate. (…)”, a transmis primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

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