După zeci de milioane de euro investite în piste de biciclete, Primăria Bacău vrea să introducă restricții. Viceprimarul Bulai: „Ați fi de acord să introducem restricții în anumite zile?”

La doar câteva zile după inaugurarea Promenadei Bistriței, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura pentru biciclete și pietoni din municipiu, viceprimarul Leonard Bulai anunță că Primăria Bacău pregătește un regulament care ar putea introduce restricții pentru circulația bicicletelor și trotinetelor pe pistele special amenajate.
Anunțul vine după ce, în ultimii ani, municipalitatea a investit zeci de milioane de euro, în mare parte din fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii destinate mobilității alternative. Piste de biciclete au fost amenajate pe numeroase artere din oraș, iar Promenada Bistriței a fost prezentată drept un nou coridor destinat deplasării în siguranță atât pentru pietoni, cât și pentru bicicliști.
Acum însă, administrația locală vorbește despre limitări de viteză, restricții în anumite zile și un regulament care să stabilească modul în care pot fi folosite aceste trasee.
„Vom soluționa problema trotinetelor care circulă haotic prin tot orașul. (…) Lucrăm la un regulament de utilizare a tuturor acestor piste, astfel încât să armonizăm deplasarea pe jos cu cea pe două roți. (…) Ați fi de acord să introducem restricții în anumite zile? Poate limitări de viteză?”, a scris viceprimarul Leonard Bulai pe Facebook.
Propunerea ridică însă mai multe semne de întrebare.
În primul rând, nu este clar cine și cum ar putea verifica respectarea unor eventuale limite de viteză pe pistele de biciclete. În prezent, nu există radare sau alte mijloace omologate pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice sau a bicicletelor în astfel de zone, iar legislația nu prevede mecanisme clare de control pentru asemenea situații.
De asemenea, ideea restricționării circulației în anumite zile pare greu de justificat, în condițiile în care pistele au fost construite tocmai pentru a încuraja utilizarea bicicletelor și trotinetelor ca alternativă la autoturism. O astfel de măsură riscă să transmită un mesaj contradictoriu: după ce municipalitatea a investit sume uriașe în infrastructura dedicată mobilității verzi, utilizatorii ar putea fi cei puși acum în fața unor noi limitări.
Problema comportamentului iresponsabil al unor utilizatori există și nu poate fi ignorată. Trotinete conduse cu viteză printre pietoni sau bicicliști care nu adaptează viteza la zonele aglomerate pot genera situații periculoase. Însă criticii spun că soluția nu este restrângerea accesului pentru toți utilizatorii, ci aplicarea legislației existente și sancționarea celor care încalcă regulile de circulație.
Viceprimarul susține că regulamentul va fi pus în transparență decizională și va fi supus unei consultări publice, invitând cetățenii să transmită propuneri înainte de elaborarea formei finale.
Rămâne de văzut dacă documentul va conține măsuri aplicabile în practică sau dacă Bacăul va ajunge în situația paradoxală în care infrastructura construită pentru a încuraja deplasarea pe două roți va deveni, prin noile restricții, mai dificil de folosit chiar de cei pentru care a fost realizată.
Comentarii
Victor a zis
Corect! Pistele de biciclete sunt o normalitate in toate tarile civilizate.Numai la noi ,,comentacii” au ceva împotriva. Scoateți mașinile din oraș si lasati-ne sa respiram un aer mai curat.Mai bine zis tigaile de 2-3000 de euro si mașinile de firma care parchează între blocuri, cele de 3,5 tone.
next a zis
Monument de contradicții. Construirea pistelor de biciclete are drept scop mobilitatea urbană și problemele de mediu.
Faptul că au fost amenajate oarecum alandala fără a tine cont de configurația tramei stradale este o chestiune arhicunoscută, amalgamul trotuar / piste de biciclete
În condițiile în care pistele de biciclete sunt corect și legal marcate și prevăzute cu semne de circulație specifice intervine controlul Poliției Locale: Sancționarea utilizatorilor care circulă agresiv, cu viteză excesivă sau în tandem pe o trotinetă (fapte deja ilegale).
Ion a zis
Ar fi f.foarte bine să introduceți restricții, chiar amenzi mari pentru cei care dau mâncare porumbeilor slobozi din Bacău, așa cum și Primăria din București a instituit amenzi foarte mari. Măsuri de acest gen au fost luate
în mari orașe din lume evitând înmulțirea necontrolată acestei păsări. Porumbelul este o pasăre care se crește în captivitate fiind excesiv de murdară.
Relu a zis
Dar nu era mai simplu ca la capătul pistrlor să se afișeze obligația conform decretului,, de a da prioritate pietonilor, și de a intră pe trecerea de pietoni debarcat de pe trotinetă sau bicicletă? Astea sunt marile probleme cu trotinetele și bicicletele, celelalte reguli de circulație considerând ca se cunosc.
ana a zis
Ar fi multe de spus, dar tipul nu le înțelege , deși „ciclește”. Pe promenada insulei de agrement, pistele sunt periculoase deoarece spațiul pentru pietoni este îngust. Ar trebui să meargă oamenii în șir indian. Or, o mamă cu copii de mână sau cu un landou etc. depășește partea pietonală. Pe de altă parte, copiii merg tare și cu bicicleta și cu trotineta, evident neexistând un cinemometru pentru ele. Așadar, restricții de viteză, doar pentru cei de la primărie, care au radar în ochi și centimetru în gură!
Client a zis
Poate este bine să reglementeze, ceva trebuie făcut să-i mai tempereze pe viteziștii de pe trotinete.