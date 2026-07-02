După zeci de milioane de euro investite în piste de biciclete, Primăria Bacău vrea să introducă restricții. Viceprimarul Bulai: „Ați fi de acord să introducem restricții în anumite zile?”

La doar câteva zile după inaugurarea Promenadei Bistriței, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura pentru biciclete și pietoni din municipiu, viceprimarul Leonard Bulai anunță că Primăria Bacău pregătește un regulament care ar putea introduce restricții pentru circulația bicicletelor și trotinetelor pe pistele special amenajate.

Anunțul vine după ce, în ultimii ani, municipalitatea a investit zeci de milioane de euro, în mare parte din fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii destinate mobilității alternative. Piste de biciclete au fost amenajate pe numeroase artere din oraș, iar Promenada Bistriței a fost prezentată drept un nou coridor destinat deplasării în siguranță atât pentru pietoni, cât și pentru bicicliști.

Acum însă, administrația locală vorbește despre limitări de viteză, restricții în anumite zile și un regulament care să stabilească modul în care pot fi folosite aceste trasee.

„Vom soluționa problema trotinetelor care circulă haotic prin tot orașul. (…) Lucrăm la un regulament de utilizare a tuturor acestor piste, astfel încât să armonizăm deplasarea pe jos cu cea pe două roți. (…) Ați fi de acord să introducem restricții în anumite zile? Poate limitări de viteză?”, a scris viceprimarul Leonard Bulai pe Facebook.

Propunerea ridică însă mai multe semne de întrebare.

În primul rând, nu este clar cine și cum ar putea verifica respectarea unor eventuale limite de viteză pe pistele de biciclete. În prezent, nu există radare sau alte mijloace omologate pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice sau a bicicletelor în astfel de zone, iar legislația nu prevede mecanisme clare de control pentru asemenea situații.

De asemenea, ideea restricționării circulației în anumite zile pare greu de justificat, în condițiile în care pistele au fost construite tocmai pentru a încuraja utilizarea bicicletelor și trotinetelor ca alternativă la autoturism. O astfel de măsură riscă să transmită un mesaj contradictoriu: după ce municipalitatea a investit sume uriașe în infrastructura dedicată mobilității verzi, utilizatorii ar putea fi cei puși acum în fața unor noi limitări.

Problema comportamentului iresponsabil al unor utilizatori există și nu poate fi ignorată. Trotinete conduse cu viteză printre pietoni sau bicicliști care nu adaptează viteza la zonele aglomerate pot genera situații periculoase. Însă criticii spun că soluția nu este restrângerea accesului pentru toți utilizatorii, ci aplicarea legislației existente și sancționarea celor care încalcă regulile de circulație.

Viceprimarul susține că regulamentul va fi pus în transparență decizională și va fi supus unei consultări publice, invitând cetățenii să transmită propuneri înainte de elaborarea formei finale.

Rămâne de văzut dacă documentul va conține măsuri aplicabile în practică sau dacă Bacăul va ajunge în situația paradoxală în care infrastructura construită pentru a încuraja deplasarea pe două roți va deveni, prin noile restricții, mai dificil de folosit chiar de cei pentru care a fost realizată.