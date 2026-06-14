Eurodeputatul Benea: Un guvern condus de Adrian Veștea ar putea impulsiona proiectul autostrăzii A13 Bacău – Brașov

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Președintele PSD Bacău, eurodeputatul Dragoș Benea, consideră că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier vine într-un context politic complicat și ar putea reprezenta o șansă pentru relansarea unor proiecte importante pentru regiunea Moldovei, inclusiv autostrada A13 Bacău – Brașov.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Dragoș Benea susține că desemnarea lui Adrian Veștea are loc într-un moment de blocaj politic, pe care îl pune pe seama disputelor dintre PNL și USR. Liderul PSD Bacău afirmă că interesul politic al celor două formațiuni a prevalat în fața necesității de a asigura stabilitate la nivel guvernamental.

Benea subliniază că Adrian Veștea, în calitatea sa de președinte al Consiliului Județean Brașov, este familiarizat cu dificultățile cu care se confruntă administrațiile locale. Potrivit eurodeputatului, efectele reformelor promovate de fostul premier Ilie Bolojan s-au resimțit puternic la nivelul bugetelor locale, afectând atât administrațiile conduse de primari PSD, cât și pe cele conduse de primari PNL.

„Mii de primari – pesediști și peneliști, deopotrivă – s-au pomenit cu bugetele locale «greblate»”, afirmă Benea, care critică modul în care au fost redistribuite resursele financiare către administrația Capitalei.

În același mesaj, liderul PSD Bacău reafirmă poziția partidului în favoarea unui parteneriat politic „solid și transparent” între formațiunile pro-europene și a unor măsuri care să sprijine categoriile sociale afectate de deciziile economice adoptate în ultima perioadă.

Referindu-se la impactul pe care un eventual cabinet condus de Adrian Veștea l-ar putea avea asupra județului Bacău, Dragoș Benea apreciază că acesta ar putea aduce o atenție mai mare nevoilor comunităților locale și ar putea contribui la accelerarea proiectelor de infrastructură.

Potrivit eurodeputatului, una dintre principalele oportunități pentru regiune ar fi avansarea proiectului autostrăzii A13 Bacău – Brașov, investiție pe care o consideră esențială pentru conectarea Moldovei cu Transilvania și pentru dezvoltarea economică a zonei.

„Pentru Bacău, un posibil cabinet Veștea ar putea echivala cu o serioasă oportunitate de a «motoriza» politic proiectul autostrăzii A13 Bacău – Brașov”, a transmis Dragoș Benea.