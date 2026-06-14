Eurodeputatul Benea: Un guvern condus de Adrian Veștea ar putea impulsiona proiectul autostrăzii A13 Bacău – Brașov

Președintele PSD Bacău, eurodeputatul Dragoș Benea, consideră că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier vine într-un context politic complicat și ar putea reprezenta o șansă pentru relansarea unor proiecte importante pentru regiunea Moldovei, inclusiv autostrada A13 Bacău – Brașov.
Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Dragoș Benea susține că desemnarea lui Adrian Veștea are loc într-un moment de blocaj politic, pe care îl pune pe seama disputelor dintre PNL și USR. Liderul PSD Bacău afirmă că interesul politic al celor două formațiuni a prevalat în fața necesității de a asigura stabilitate la nivel guvernamental.
Benea subliniază că Adrian Veștea, în calitatea sa de președinte al Consiliului Județean Brașov, este familiarizat cu dificultățile cu care se confruntă administrațiile locale. Potrivit eurodeputatului, efectele reformelor promovate de fostul premier Ilie Bolojan s-au resimțit puternic la nivelul bugetelor locale, afectând atât administrațiile conduse de primari PSD, cât și pe cele conduse de primari PNL.
„Mii de primari – pesediști și peneliști, deopotrivă – s-au pomenit cu bugetele locale «greblate»”, afirmă Benea, care critică modul în care au fost redistribuite resursele financiare către administrația Capitalei.
În același mesaj, liderul PSD Bacău reafirmă poziția partidului în favoarea unui parteneriat politic „solid și transparent” între formațiunile pro-europene și a unor măsuri care să sprijine categoriile sociale afectate de deciziile economice adoptate în ultima perioadă.
Referindu-se la impactul pe care un eventual cabinet condus de Adrian Veștea l-ar putea avea asupra județului Bacău, Dragoș Benea apreciază că acesta ar putea aduce o atenție mai mare nevoilor comunităților locale și ar putea contribui la accelerarea proiectelor de infrastructură.
Potrivit eurodeputatului, una dintre principalele oportunități pentru regiune ar fi avansarea proiectului autostrăzii A13 Bacău – Brașov, investiție pe care o consideră esențială pentru conectarea Moldovei cu Transilvania și pentru dezvoltarea economică a zonei.
„Pentru Bacău, un posibil cabinet Veștea ar putea echivala cu o serioasă oportunitate de a «motoriza» politic proiectul autostrăzii A13 Bacău – Brașov”, a transmis Dragoș Benea.
Comentarii
Baba Sâc a zis
Iresponsabilitatea cui bădie? Tupeu de psedist, credeți că veți avea liber la aranjamente și șmecherii dar firfirei de unde? Vă doresc să vă calce FMI-ul, ipocriților!
Ambidextru a zis
Stii ca te indrepti intr-o directie foarte buna atunci cand Benea alaturi de Bogdanel iti lauda actul de tradare. Sublim!
Bozgor a zis
L -ați încolțit pe Nicusor, este omul PSD și al sistemului nereformat! Aici am ajuns, pentru ca nu s-a făcut lustrație în 1990, a rămas la putere clica combinatorilor (securiștii, militienii și secretari PCR) care este infiltrată în PSD și PNL, astăzi continuată de lupii tineri flămânzi!!! În doi ani va matura AUR, marea majoritate a Romaniei vor vota AUR ! Cum sa vi tu Nicusoare, sa nominalizezi pe Vestea fara sa ceri acordul partidului PNL, mergi pe combinație de PSD luata la N de catre o parte din PNL(combinatori, culegători de scamă , pupincuristi) . Treziți-vă, țara asta are nevoie de reforme, dacă nu se fac aceste reforme, o să conduceți oile , curcile, bețivii , asistați sociali și gașca voastră de sinecuriști! Oameni cu caracter și copii lor, părăsesc România din cauza ticăloșiei voastre !!!
cezar a zis
Benea nu se dezminte nici acu dupa atatia ani si atatea minciuni ….tot insista cu promisiuni desarte gen A13 …..ceea ce nu spune este insa ca A13 nu poate incepe mai devreme de 2030 …..studiul de fezabilitate nue gata ,acord de mediu nu are,traseul nu e stabilit definitiv nici acu… si sunt localitati din Brasov si Covasna care resping proiectul si nu in ultimul rand NU SUNT BANI!Poate abia dupa ce se termina de construit A7 si A8 care sunt in constructie se va elibera bugetul si pentru A13 ca sa nu mai zic ca dupa finalizarea A8 care conecteaza Moldova cu Ardealul A13 nu si mai are rostul…….cel putin nu intrun viitor apropiat..
Dar toate astea nu conteaza important este ca lumea sa puna botul la vrajeala lui Benea ca sa mai fie alesul poporului multa vreme de acu inainte! Gigiexpertu poate sa confirme!
ieseanuloparit a zis
cezarica, ai inviat ? hai sa iti zic un secret. se lucreaza deja la A13. serios, mai informeaza-te. gen…cu utilaje in teren. daca stau sa ma gandesc se lucreaza pe mai multi km de santier pe A13 decat pe A8. deci aia cu nu sunt bani e gargara de la iasi. si credeam ca am lamurit besinile astea de iasi ca daca se face a8 nu mai e nevoie de A13…e nevoie de ambele si nici A14 daca se face nu are ce strica. dar asta e gandirea de iesean blocat la podu iloaiei…sa aveti numa voi, restul sa moara in chinuri.