EXCLUSIV. De la parcare publică, la concesiune pentru afacere privată. Administrația Viziteu scoate la mezat un teren, la cererea unui membru din conducerea USR Bacău

Primarul Lucian Stanciu Viziteu propune, în ședința Consiliului Local, concesionarea prin licitație publică, pentru o perioadă de 25 de ani, a unui teren de 956 mp de pe str. Cronicar Neculce nr. 7 din intersecția cu strada I.L. Caragiale (zona SOCAR). Proiectul vine ca urmare a solicitării făcute de Claudiu Iftime, consilier local la Buhoci și membru în conducerea județeană a USR Bacău.

Redevența minimă stabilită prin documentația supusă aprobării Consiliului Local este de doar 46 de mii de lei pe an, echivalentul a aproximativ 4 lei pe metru pătrat pe lună. Documentația Primăriei arată că terenul este evaluat la 228.400 euro, respectiv aproximativ 239 euro/mp.

În luna mai 2025, același teren era prezentat de municipalitate drept o locație potrivită pentru realizarea unei parcări publice, fiind adoptată o hotărâre a Consiliului Local prin care terenul era declarat bun de interes public și era introdus în domeniul public.

Ulterior, prin HCL nr. 407 din 26 septembrie 2025, terenul a fost scos de sub regimul de uz și utilitate publică locală și transferat în domeniul privat al municipiului, modificările fiind operate și la nivel cadastral la câteva zile distanță. Documentele de carte funciară indică explicit că terenul a intrat în domeniul privat al municipiului în urma acestor hotărâri.

Cronologia devine interesantă în momentul în care este analizată împreună cu solicitarea de concesionare

Potrivit referatului de aprobare care însoțește proiectul de hotărâre, una dintre cererile care au stat la baza inițierii procedurii a fost depusă de societatea IFTCOM SRL, prin administratorul Iftime Mihăiță Claudiu, și a fost înregistrată la Primăria Bacău la data de 21 octombrie 2025.

Astfel, la doar câteva săptămâni după transferul terenului din domeniul public în domeniul privat și după actualizarea situației cadastrale, municipalitatea primea solicitarea unei firme private interesate de concesionarea amplasamentului.

Un alt element care atrage atenția este vechimea societății comerciale. IFTCOM SRL a fost înființată în septembrie 2025, cu puțin timp înainte de depunerea solicitării. Potrivit datelor publice disponibile, firma nu avea activitate economică relevantă raportată la momentul inițierii procedurii, iar în 2025 a raportat 0 lei cifră de afaceri.

Claudiu Iftime, apropiat al primarului Stanciu Viziteu

Administratorul societății, Claudiu Iftime, este o persoană activă în administrația publică locală și în partidul USR din care provine și inițiatorul concesiunii, primarul Lucian Stanciu Viziteu. Iftime ocupă funcția de administrator public al comunei Berzunți, este consilier local în comuna Buhoci și face parte din biroul de conducere la nivel județean al USR Bacău.

Cea de-a doua solicitare pentru concesionarea terenului a fost depusă de Pit Stop Auto Service SRL, prin administratorul Marcelin Marghiței, la începutul lunii martie a acestui an.

Dacă hotărârea va fi adoptată, pe teren ar putea fi ridicate inclusiv construcții. Terenul este situat într-o zonă în care funcțiunea dominantă este locuirea individuală, iar printre utilizările admise se regăsesc și parcările, garajele, spațiile verzi și diverse dotări publice de cartier. Mai mult, chiar documentația de concesionare arată că pe amplasament există deja o platformă betonată cu destinația de parcare.