Exploatare ilegală de balast în comuna Buhoci: două firme, prinse în flagrant de inspectorii Apelor Române

O exploatare ilegală de agregate minerale pe terasa râului Siret a fost descoperită de inspectorii Administrației Bazinale de Apă Siret, în urma unui control desfășurat pe 24 martie 2026, în extravilanul comunei Buhoci. Două societăți sunt vizate după ce au fost surprinse în flagrant în timp ce desfășurau activități fără autorizație. Potrivit unor surse, cele două firme sunt Helgra Decora SRL, firmă în insolvență, cu sediul în același imobil cu mai multe firme controlate de baronul de Neamț, Ionel Arsene, și Eucris SRL, din Bacău, deținută de un român stabilit în Australia.

Potrivit reprezentanților ABA Siret, lucrările de extracție se desfășurau fără niciun fel de acte de reglementare, iar materialele erau transportate ulterior pentru valorificare în incinta unei firme din aceeași localitate. Inspectorii susțin că nu este vorba despre un caz izolat, ci despre o activitate organizată.

Măsurătorile efectuate la fața locului indică proporțiile semnificative ale intervenției: o suprafață de aproximativ 6.400 de metri pătrați a fost afectată, iar volumul de agregate minerale extras ilegal este estimat la circa 23.500 de metri cubi. În plus, în urma excavărilor, pânza freatică a fost interceptată pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

În zonă au fost identificate și depozite de material rezultat din decopertare, însumând aproximativ 2.800 de metri cubi, amplasate în apropierea perimetrului exploatat.

Reprezentanții instituției atrag atenția că astfel de intervenții afectează grav mediul, punând în pericol echilibrul ecosistemelor acvatice și resursele de apă. Având în vedere amploarea și caracterul ilegal al activității, cazul a fost înaintat organelor competente, fiind formulat un denunț penal.

Administrația Bazinală de Apă Siret anunță că va continua controalele.