Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / Explozie de butelie în Pârjol. Un bărbat de 59 de ani a a fost surprins de suflul exploziei

Explozie de butelie în Pârjol. Un bărbat de 59 de ani a a fost surprins de suflul exploziei

Lasă un comentariu

O explozie produsă de o butelie de gaz a avut loc în această seară în localitatea Pârjol, județul Bacău, eveniment semnalat printr-un apel la 112.

FOTO arhivă

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, precum și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

Echipajele ajunse la fața locului au constatat că butelia a explodat fără a provoca un incendiu. În interiorul locuinței se afla un bărbat de aproximativ 59 de ani, surprins de suflul exploziei. Acesta era conștient și a fost evaluat medical de personalul SAJ.

În ciuda recomandărilor medicilor, bărbatul a refuzat transportul la spital. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii exploziei.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *