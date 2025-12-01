Explozie de butelie în Pârjol. Un bărbat de 59 de ani a a fost surprins de suflul exploziei

O explozie produsă de o butelie de gaz a avut loc în această seară în localitatea Pârjol, județul Bacău, eveniment semnalat printr-un apel la 112.

FOTO arhivă

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, precum și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

Echipajele ajunse la fața locului au constatat că butelia a explodat fără a provoca un incendiu. În interiorul locuinței se afla un bărbat de aproximativ 59 de ani, surprins de suflul exploziei. Acesta era conștient și a fost evaluat medical de personalul SAJ.

În ciuda recomandărilor medicilor, bărbatul a refuzat transportul la spital. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii exploziei.