Facultatea de Inginerie a sărbătorit 50 de ani de învățământ tehnic superior băcăuan

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a deschis lucrările Conferinței Internaționale OPROTEH 2026, ediția a XXI-a, un eveniment științific de referință dedicat domeniilor ingineriei și tehnologiilor avansate.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în perioada 20 – 22 mai 2026. Programul conferinței a cumulat 7 secțiuni unde au fost înscrise 328 lucrări, cu 450 autori, cadre didactice și cercetători din universități, institute de cercetare, unități de învățământ din mediul preuniversitar, agenți economici din țări, precum: Franţa, Spania, Olanda, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Marea Britanie, Turcia, Algeria, Liban, Irak, India, Togo, Coasta de Fildeș, Senegal, Camerun, Republica Moldova şi România.

Cele șapte secțiuni au tratat variate arii tematice din domenii, precum: optimizarea proceselor și sistemelor de fabricație și proiectare asistate de calculator, optimizarea tehnologiilor și echipamentelor din industriile de proces, optimizarea în ingineria și protecția mediului, mecatronică și robotică, inginerie economică, inginerie chimică și alimentară, energetică industrială, știința calculatoarelor și mecanică.

Ediția din acest an are o semnificație aparte, desfășurându-se în contextul aniversării a 50 de ani de învățământ tehnic superior la Bacău, moment care reflectă evoluția și consolidarea unei școli inginerești cu tradiție și recunoaștere.

În paralel, Facultatea de Inginerie organizează Sesiunea Științifică Studențească 2026, aflată la ediția a IX-a „Ingineria profesia viitorului”, un eveniment dedicat tinerilor cercetători, care oferă studenților oportunitatea de a-și valorifica rezultatele activității științifice și de a-și dezvolta competențele de cercetare și inovare. La cele 10 secțiuni fiind înscrise 208 de lucrări, la realizarea cărora au contribuit studenți din centrele universitare: București, Iași, Suceava, Galați și Bacău.

Organizarea acestor manifestări științifice în anul aniversar evidențiază continuitatea și dinamica dezvoltării Facultății de Inginerie, de la începuturile sale și până la statutul actual de facultate modernă, integrată în spațiul european al educației și cercetării.

„Conferința OPROTEH 2026 și Sesiunea Științifică Studențească reprezintă expresia vie a continuității și maturității academice a Facultății de Inginerie. În anul în care celebrăm 50 de ani de învățământ tehnic superior la Bacău, aceste manifestări confirmă nu doar tradiția noastră, ci și capacitatea de a genera cunoaștere, inovare și parteneriate durabile, aliniate la provocările societății contemporane”, a declarat Prof.univ.dr.ing.habil. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Decanul Facultății de Inginerie.

Prin aceste evenimente, Facultatea de Inginerie își reafirmă rolul de promotor al excelenței academice, al cercetării aplicate și al colaborării internaționale, contribuind activ la formarea specialiștilor și la dezvoltarea durabilă a societății.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău adresează mulțumiri tuturor partenerilor instituționali, colaboratorilor și participanților pentru sprijinul și implicarea în realizarea acestor manifestări academice.