Filieră de droguri destructurată la Bacău: substanțe aduse din Olanda și vândute local

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, au destructurat o grupare formată din patru persoane, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive.

Percheziții DIICOT – foto arhivă

Este vorba despre trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 24 și 43 de ani. Potrivit anchetatorilor, în luna decembrie 2025, doi dintre bărbați, de 32 și 43 de ani, ar fi procurat, deținut și comercializat droguri de mare risc, sub formă de substanță cristalină (2MMC), pentru sume între 600 și 800 de lei.

Din cercetări a reieșit că unul dintre suspecți, în vârstă de 32 de ani, ar fi adus droguri și produse psihoactive din Olanda, cu ajutorul unui alt bărbat, de 24 de ani. Substanțele ar fi fost depozitate la locuința femeii implicate, membrii grupării fiind din aceeași familie.

La data de 31 martie 2026, polițiștii au efectuat patru percheziții domiciliare, în urma cărora au fost descoperite aproximativ 40 de grame de drog de mare risc 2MMC și 60 de grame de substanță psihoactivă NEP, precum și sume de bani în lei și euro.

În aceeași zi, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea celor patru persoane. Ulterior, pe 1 aprilie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru cei trei bărbați. În cazul femeii, anchetatorii au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.