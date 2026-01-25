Filmele săptămînii 27 mai – 2 iunie la Bacău

Cinematograful „Central” din Bacău – tel. 54.63.61

„Constantin” – premieră

Alegerea între rai și iad se face pe pămînt. Acesta ar fi motto-ul filmului „Constantin”, recomandat doar cinefililor trecuți de 14 ani, în regia lui Francis Lawrence. Premiera de la „Central”, un thriller amestecat cu SF, este o provocare făcută tuturor celor interesați de realizările celei de-a șaptea arte. Totul pleacă de la premiza că Dumnezeu și diavolul au pus pariu pe sufletele oamenilor. Ca parte din acest pariu divin pentru toate sufletele din lume, atît lui Dumnezeu, cît și diavolului, le este interzis contactul direct cu rasa umană și liberul ei arbitru, dar le este permisă o anumită măsură de influențare prin intermediari. Nici îngeri pe de-a întregul și nici diavoli, acești traficanți de influență legați de pămînt sînt cel mai bine descriși ca metiși.

Iar de aici începe o poveste. Născut cu un talent pe care nu și-l dorește, capacitatea de a recunoaște clar îngerii și demonii metiși care umblă pe pămînt în piele de oameni, Constantine (Keanu Reeves) a fost determinat să-și ia singur viața pentru a putea scăpa de claritatea zguduitoare a viziunii lui. Dar a eșuat. Resuscitat împotriva voinței lui, se trezește adus înapoi pe terenul viilor. Dezamăgit de lumea din jurul lui și în război cu lumea de dincolo, este un băutor înrăit, erou aspru care detestă însăși ideea de eroism. Atunci cînd o detectivă disperată, dar sceptică de poliție (Rachel Weisz în rolul Angelei Dodson) îi cere ajutorul în rezolvarea unui deces misterios a surorii gemene (interpretată tot de Raquel Weisz), ancheta lor îi duce în lumea demonilor și a îngerilor care există chiar sub peisajul Los Angeles-ului contemporan. Prinși într-o serie catastrofică de evenimente rupte din altă lume, cei doi devin implicați fără scăpare își caută pacea cu orice preț.

Orele de începere: 10;12.30; 15;17.30;20.

La cinematograful „Orizont” va rula premiera „Mascru în Texas”, un horror mai rar întîlnit pe marile ecrane din Bacău, interzis tinerilor sub 18 ani. Filmul, în regia lui Marcus Nispel, ne aduce în anii 1973, cînd poliția a fost chemată la o fermă izolată, unde au fost găsite resturile a 33 persoane măcelarite – o descoperire cumplită, care a șocat și îngrozit. Purtînd pe față măști grotești, făcute din pielea victimelor sale, și fluturînd un fierăstrău electric, ucigașul cunoscut sub numele de Leatherface (Față de piele) avea să își cîștige o tristă celebritate. Această poveste îngrozitoare, inspirată după o serie de evenimente reale, este considerată de mulți drept unul dintre cele mai mari thriller-uri ale tuturor timpurilor, un punct important de reper în genul filmelor de groază, o producție care a influențat nenumărate filme realizate ulterior. Deși a fost făcut cu un buget relativ mic, de 150.000 de dolari, el a adus încasări de peste o sută de milioane de lei, semn clar că împătimiții genului horror, și nu numai ei, au fost atrași de redarea artistică a acelor crime oribile comise în urmă cu 32 de ani în Texas. în rolurile principale

Jessica Biel și Jonathan Tucker. Orele de începere: 14;16;18.

