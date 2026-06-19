Filtre rutiere și controale cu RAR în Bacău. Zeci de șoferi sancționați, nouă mașini au rămas fără certificat de înmatriculare

Polițiștii rutieri din Bacău au desfășurat controale în trafic împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român (RAR), în cadrul campaniei europene „Roadpol Safety Days”. În urma verificărilor, au fost aplicate 32 de amenzi, iar nouă certificate de înmatriculare au fost retrase.

În perioada 15-21 iunie, oamenii legii participă la campania europeană „Roadpol Safety Days”, desfășurată sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Poliției Române.

În acest context, polițiștii rutieri au organizat, joi, filtre în trafic împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român (RAR), fiind verificate atât respectarea regulilor de circulație, cât și starea tehnică a autovehiculelor.

În urma controalelor, au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale pentru abateri la regimul rutier. De asemenea, polițiștii au retras nouă certificate de înmatriculare pentru neregulile constatate la vehiculele verificate.

Reprezentanții IPJ Bacău anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice și reducerea riscului producerii accidentelor rutiere.