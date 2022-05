Focar de gastroenterită la o școală din Bacău: 32 de cazuri, din care 5 au ajuns la Urgențe cu dureri abdominale și vărsături

Peste 30 de copii de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Bacău au gastroenterită, iar 5 dintre aceștia au ajuns la Urgențe. Situația s-a manifestat ieri, însă Direcția de Sănătate Publică a anunțat abia azi.

„La nivelul Școlii Gimnaziale N. Iorga Bacău, există un focar de gastroenterită acută, cu 32 de cazuri, din care 5 copii s-au prezentat la CPU Pediatrie-SJU Bacau, în data de 4 mai 2022, restul cazurilor fiind relatate de directorul școlii și învățătorii claselor, care au fost anunțați de părinti”, se afirmă în comunicatul DSP Bacău.

Cei 5 preșcolari care s-au prezentat la spital au acuzat dureri abdominale și vărsături și au fost diagnosticați cu sindrom dispeptic. Aceștia au primit tratament, cu evoluție favorabilă, nefiind necesară internarea.

Toți copiii se regăsesc în 3 grupe pregătitoare toți au fost izolați la domiciliu.

Din ancheta epidemiologică efectuată de specialiștii Direcției de Sănătate Publică, reiese că preșcolarii nu au consumat în comun niciun aliment, nu au fost în excursie în grup cu clasa/școala și nu s-au efectuat dezinfecţii/ dezinsecţii ȋn ultima perioadă.

Se impun următoarele măsuri:

– Triaj epidemiologic la intrarea ȋn clasă privitor la simptomatologia de tip digestiv/respirator, conjunctivită; supravegherea clinico-epidemiologică a preşcolarilor pentru o perioadă de 7 zile;

– Fiecare preșcolar va avea pacheţel cu mâncare şi sticluţă de apă individuale;

– Asigurarea curăţeniei şi dezinfecţiei ȋn şcoală;

Precizam ca in eventualitatea in care se vor prezenta la spital si alti prescolari/scolari din aceasta scoala DSP Bacau a recomandat SJU Bacau, sa recolteze probe in vederea efectuarii investigatiilor specifice de laborator, dupa caz.

– comunicat DSP Bacău