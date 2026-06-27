FOTO Accident cu victimă în Agăș, după ce un autoturism a căzut într-o prăpastie de 12 m

Un grav accident rutier cu victimă a avut loc, în cursul serii trecute. Pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Agăș, unde un autoturism s-a răsturnat într-o prăpastie de aproximativ 10–12 metri.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de Lucru Brusturoasa, o autospecială pentru descarcerare din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, un echipaj SMURD, precum și resurse medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean. Pentru sprijinul intervenției a fost anunțat și Salvamont – punctul de lucru Sulta–Agăș.

În accident au fost implicați doi bărbați. Unul dintre ei s-a autoevacuat din autoturism înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Acesta a fost evaluat medical la fața locului și a refuzat transportul la spital.

Cel de-al doilea a rămas blocat în autoturism și a fost extras de către echipajele de descarcerare. După evaluarea medicală, acesta prezenta dureri lombare și escoriații, fiind transportată la unitatea spitalicească de către echipajul SAJ pentru investigații suplimentare.

Pe timpul intervenției, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pentru eliminarea oricărui risc suplimentar.