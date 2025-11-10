FOTO: Accident grav la Helegiu. O persoană a fost transportată la spital

În jurul orei 15:30, pompierii băcăuani au fost solicitați prin numărul unic de urgență 112 să intervină la un accident rutier produs pe raza comunei Helegiu, sat Brătila.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

În urma evenimentului, o persoană a fost rănită. Victima, conștientă, acuza dureri la nivelul coloanei cervicale și a fost preluată de ambulanța SAJ pentru a fi transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului.