Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / FOTO Băiat de 14 ani din Buciumi, salvat de pompieri, după ce a rămas blocat la malul unui pârău

FOTO Băiat de 14 ani din Buciumi, salvat de pompieri, după ce a rămas blocat la malul unui pârău

Lasă un comentariu

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Pompierii militari băcăuani au intervenit în comuna Buciumi, satul Răcăuți, unde un minor în vârstă de 14 ani a rămas temporar pe malul opus al unui pârâu.

Potrivit informațiilor primite, acesta traversase anterior pârâul, însă, la întoarcere, nu a mai putut reveni în siguranță din cauza creșterii debitului apei. Pompierii au intervenit pentru a-i facilita traversarea în condiții de siguranță.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o barcă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

În urma intervenției, minorul a fost adus în siguranță pe malul de unde traversase anterior, fără a necesita îngrijiri medicale.

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *