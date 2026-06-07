FOTO Băiat de 14 ani din Buciumi, salvat de pompieri, după ce a rămas blocat la malul unui pârău

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Pompierii militari băcăuani au intervenit în comuna Buciumi, satul Răcăuți, unde un minor în vârstă de 14 ani a rămas temporar pe malul opus al unui pârâu.

Potrivit informațiilor primite, acesta traversase anterior pârâul, însă, la întoarcere, nu a mai putut reveni în siguranță din cauza creșterii debitului apei. Pompierii au intervenit pentru a-i facilita traversarea în condiții de siguranță.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o barcă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

În urma intervenției, minorul a fost adus în siguranță pe malul de unde traversase anterior, fără a necesita îngrijiri medicale.