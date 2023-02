FOTO: Bătrână mușcată de maidanezi în parcarea Lidl. Autoritățile din Bacău, acuzate că nu au mișcat un deget

Un băcăuan susține că mama sa, în vârstă de 71 ani, a fost pusă la pământ și mușcată de o haită de maidanezi, în parcarea unui magazin Lidl, pe data de 1 februarie. Deși a sunat la 112 și apoi ambulanța a preluat-o pe bătrână, nici până astăzi autoritățile nu au dat vreun semn că ar rezolva problema. Câinii sunt în continuare în parcarea magazinului.

„Mama mea a fost salvata de doi soferi ce lucrau in acea zona a autogarii Bacau.A ajuns schiopatand pana acasa, plina de sange, de unde eu am sunat la Urgente 112. Apelul catre 112 la ora 09:27 a fost urmat de apelul din partea ambulantei la 09:33. A fost transportata la Unitatea Primiri Urgente Bacau cu „plaga muscata membru inferior stanga” (atasat document).

Doresc sa sesisez 2 lucruri: 1) In urma apelului la 112 nu am vorbit si nu am fost contactati de nici o autoritate (Politia Locala, Politia). Un caz atat de grav si nimeni, nici macar 1 telefon. 2) Haita de caini este in continuare acolo. Cum autoritatile nu raspund, trimit acest email presei in speranta ca astfel de cazuri nu raman ascunse”, ne-a scris băcăuanul indignat, atașând dovezi pentru cele spuse.