FOTO Doi bărbați, prinși în timp ce furau gazolină dintr-o conductă OMV Petrom, în județul Bacău

Doi bărbați care extrăgeau în mod ilegal gazolină au fost surprinși, în flagrant, sâmbătă dimineața, de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău aflați în patrulare.

Hoții au fost surprinși în zona denumită „Parcul central Geamăna”, pe tronsonul conductei de transport gaz Geamăna-Albotești, aparținând companiei OMV Petrom. Ei acționau direct asupra infrastructurii: au desfăcut un manometru amplasat pe conductă și au reușit să sustragă 80 de litri de gazolină, pe care îi încărcau în portbagajul unui autoturism.

Jandarmii au întocmit actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, conform prevederilor art. 229 alin. 3 lit. a din Codul Penal.

Întreaga cantitate de gazolină sustrasă a fost recuperată, iar actele întocmite, bunurile materiale folosite ca probe, împreună cu cei doi bărbați, au fost predate organelor de urmărire penală, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale care se impun.