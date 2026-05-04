FOTO Final fericit pentru o pisică, după ce pompierii băcăuani au salvat-o dintr-un copac

Într-o misiune aparent obișnuită, dar încărcată de emoție, pompierii au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei pisici rămase blocată într-un copac.

Ajunși la fața locului, echipajul a descoperit mica felină, vizibil speriată, cocoțată la o înălțime de unde nu mai reușea să coboare singură. Cu calm și răbdare, folosind echipamentele specifice, pompierii au acționat cu grijă pentru a ajunge la animalul speriat, evitând orice mișcare bruscă ce i-ar fi putut amplifica teama.

După momente tensionate, intervenția s-a încheiat cu succes: pisica a fost coborâtă în siguranță, teafără, deși vizibil obosită după aventura neașteptată.

„Intervenția s-a încheiat cu zâmbete și ușurare, încă o dovadă că misiunea pompierilor nu înseamnă doar foc și urgențe majore, ci și salvarea fiecărei vieți care are nevoie de ajutor, oricât de mică ar fi aceasta” – ISU Bacău.