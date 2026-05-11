FOTO: Grav accident de circulație, cu victime, în comuna Cașin

Un grav accident rutier a avut loc, noaptea trecută, în comuna Cașin, în urma căruia două persoane au fost rănite.

Potrivit ISU Bacău, un autoturism a părăsit partea carosabilă, a intrat într-un stâlp, ulterior ricoșând într-un gard. La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială pentru stingere cu modul de descarcerare, un echipaj S.M.U.R.D. și două ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma accidentului, două persoane au necesitat îngrijiri medicale. Una dintre victime, aflată în stare semiconștientă și prezentând multiple traumatisme, a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Cea de-a doua victimă se afla încarcerată în stare conștientă. Aceasta a fost descarcerată de către pompieri cu accesoriile din dotare, fiind ulterior transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.