FOTO Grav accident de circulație în Sănduleni: 2 copii și 3 adulți, transportați la Compartimentul de Urgențe Onești

Un grav accident de circulație a avut loc, în această seară, în comuna Sănduleni, în urma căruia au rezultat 5 victime.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple( ATPVM), o autospecială pentru primă intervenție și comandă și două ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma evenimentului au rezultat cinci victime, trei adulți și doi minori. Acestea au fost evaluate medical la fața locului și au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Pe durata intervenției, traficul rutier pe DN 11 a fost dirijat de echipajele de poliție.