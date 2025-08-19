Ziarul de Bacău

FOTO: Incendiu în Agăș! O victimă cu arsuri grave a fost preluată de ambulanță

În cursul acestei zile, pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Goioasa, comuna Agăș.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), două autospeciale pentru intervenție și comandă (APIC) și o ambulanță SMURD, încadrate cu 14 pompieri militari.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 200 mp, afectând locuința si anexe gospodărești.

Incendiul a fost localizat, iar în prezent se desfășoară operațiuni pentru lichidarea și îndepărtarea efectelor negative.

La fața locului a fost direcționată și o ambulanță SAJ, pentru acordarea îngrijirilor medicale unei femei de 75 de ani, care a suferit arsuri de gradul I la nivelul membrelor superioare și feței. Victima a fost preluată de echipajul SAJ și transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Interventia este in dinamică.

