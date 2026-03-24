FOTO Incendiu la două case din comuna Măgirești, provocat de un scurtcircuit electric

Un incendiu a izbucnit, în această după-amiază, în comuna Măgirești, sat Valea Arinilor. Două case au fost cuprinse de flăcări.

Pentru gestionarea situației, s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD, fiind anunțat și SVSU.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul a două locuințe, pe o suprafață de aproximativ 350 mp. Încendiul a fost lichidat în limitele găsite. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului:scurtcircuit electric.

