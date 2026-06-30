Ziarul de Bacău

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FOTO Incendiu la UPU Bacău! 140 de persoane, evacuate

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În această dimineață, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență semnalate la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiul Bacău, unde a fost observată degajare de fum la nivelul unei aerisiri.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Având în vedere specificul obiectivului și necesitatea coordonării eficiente a intervenției, a fost activată grupa operativă – Nivel I.

De asemenea, la locul intervenției s-a deplasat și un ofițer din cadrul Inspecției de Prevenire pentru efectuarea verificărilor specifice.

Pe timpul intervenției au fost evacuate 40 de persoane, iar alte aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat în siguranță.

În urma recunoașterilor efectuate, pompierii au identificat focarul la nivelul grupului sanitar situat la etajul 1 al spitalului.
Incendiul a fost lichidat. Au ars deșeur

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