FOTO Incendiu la UPU Bacău! 140 de persoane, evacuate

În această dimineață, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență semnalate la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiul Bacău, unde a fost observată degajare de fum la nivelul unei aerisiri.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Având în vedere specificul obiectivului și necesitatea coordonării eficiente a intervenției, a fost activată grupa operativă – Nivel I.

De asemenea, la locul intervenției s-a deplasat și un ofițer din cadrul Inspecției de Prevenire pentru efectuarea verificărilor specifice.

Pe timpul intervenției au fost evacuate 40 de persoane, iar alte aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat în siguranță.

În urma recunoașterilor efectuate, pompierii au identificat focarul la nivelul grupului sanitar situat la etajul 1 al spitalului.

Incendiul a fost lichidat. Au ars deșeur