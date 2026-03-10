FOTO Incendiu puternic la o casă din Mănăstirea Cașin, în această dimineață

Un incendiu puternic a izbucnit, în această dimineață (10 martie), la o casă de locuit din comuna Mănăstirea Cașin, sat Mănăstirea Cașin.

La locul solicitării s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, și o ambulanță SMURD, fiind alertat totodată Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și cu degajări mari de fum, fiind afectat și acoperișul unei case învecinate.

Proprietara locuinței a suferit un atac de panică, fiind preluată de echipajul SMURD și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Din fericire, nu au fost înregistrate victime surprinse în incendiu.

În urma incendiului, locuința a fost afectată pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar acoperișul casei învecinate a fost deteriorat pe circa 30 mp.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost coșul de fum deteriorat.

„Vă reamintim importanța verificării și întreținerii corespunzătoare a coșurilor de fum, pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente care pot pune în pericol viața și bunurile materiale” – ISU Bacău.