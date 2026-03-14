FOTO Incendiu violent la o casă din comuna Poduri

Pompierii militari din cadrul ISU Bacău intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Poduri, sat Poduri.

La locul solicitării s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autofreză, autoscara și o ambulanță SMURD.
În sprijinul echipajelor de intervenție s-a deplasat și o autospecială de stingere aparținând operatorului economic OMV Petrom. De asemenea, a fost anunțat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.
La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la acoperișul locuinței.

Proprietara imobilului a suferit un atac de panică. Aceasta a fost monitorizată de către echipajul SMURD și refuză transportul la spital.

Intervenția este în dinamică.

