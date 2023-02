FOTO! Rămas fără șofer, primarul din Măgura s-a apucat să deszăpezească singur comuna

În lipsa unui șofer care să conducă utilajul de deszăpezire, primarul comunei Măgura, Costras Iordache, a luat inițiativa și a deszăpezit singur mai multe străzi din localitate.

„Dacă tot am cumpărat un utilaj multifuncțional, mi-am spus că este păcat să stea pe dreapta, în timp ce străzile se umplu de zăpadă. Pentru că nu aveam un șofer disponibil m-am urcat la volan, pregătit să dau o mână de ajutor la deszăpezire. Am intervenit pe străzile Sohodol, Vâlcele, Rediului, Învățători Uncescu, precum și în zona Metalbac-Cujbic. Am avut în vedere degajarea traficului în special pentru cei care fac naveta, dar vom intra și pe alte străzi”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, primarul din Măgura a făcut și un apel la cetățeni: „activitatea de deszăpezire ar fi mult mai eficientă dacă străzile ar fi libere. Așa că fac un apel la posesorii de autoturisme să le parcheze în curți, ori în afara părții carosabile”.