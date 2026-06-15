FOTO Tractor cuprins de flăcări, în Săucești. ISU Bacău, avertizează: „Utilajele agricole trebuie verificate periodic”

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Un incendiu a izbucnit la un tractor din comuna Săucești, azi dimineață, în jurul orei 10:30. Pompierii băcăuani au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS). De asemenea, a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săucești.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul utilajului agricol. Echipele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea focarului.

În urma incendiului, a fost afectat aproximativ 80% din tractor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a producerii incendiului: frecare/patinare.

ISU Bacău reamintește cetățenilor importanța verificării periodice a utilajelor agricole și respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor, în special în perioada campaniilor agricole, când riscul de producere a unor astfel de evenimente este crescut.